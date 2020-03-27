"Пандемия истерии и страха". Как избавиться от паники и не впасть в депрессию на карантине?

Люди сметают с полок супермаркетов крупы и туалетную бумагу, круглосуточно следят за жуткими публикациями в социальных сетях и практически не выключают телевизор. Все - ради того, чтобы следить за распространением коронавируса и количеством умерших. Панические настроения в течение последнего месяца растут в обществе по всему миру, говорят психологи. Клиентов у них стало намного больше. Большинство - не хотят идти на прием, выбирая консультации онлайн.

По словам специалистов, объявленная пандемия коронавируса сопровождается "пандемией страха". Советуют взять себя в руки и научиться контролировать эмоции. Ведь психологическое состояние влияет на иммунную систему. И паника может только навредить.

Борислав Хомуленко, психолог:

Я сейчас как терапевт практикующий, вижу в большей степени пандемию истерии у людей и страха. Я рекомендую людям, которые беспокоятся, меньше читать посты деструктивные и прочий флейм и треш в социальных сетях. И обращать внимание на репортажи специалистов, про медиков, которые напрямую описывают, что такое эпидемия, и какие способы борьбы с определенными инфекциями.

Важно понимать, что в нетипичной ситуации оказалось очень много людей, отмечают психологи, поэтому надо искать новые подходы к решению своих проблем. Находясь дома, на вынужденной самоизоляции, не поддаваться депрессивным настроениям или заедать стресс. Лучше найти себе новое хобби, например, записаться на онлайн курсы по изучению иностранного языка, заниматься домашними тренировками или рисовать.

Борислав Хомуленко, психолог:

К примеру, человек привык заниматься спортом и ходить в тренажерный зал сейчас отобрали, не может ходить. Ему нужно найти эмоциональные щиты, которые помогают входить в состояние комфорта, состояние эмоциональной безопасности. Если получается найти определенную деятельность, в которой человек будет эмоционально восстанавливаться, панические атаки, панические реакции, чувство депрессии будут уходить.

Людям, которые сменили работу в офисе на удаленную, стоит придерживаться распорядка дня, обустроить рабочее место и поговорить с близкими, чтобы они способствовали самоорганизации. Быть готовым, что напряжение в семейных отношениях из-за тесного общения не избежать. Но не молчать, а договариваться.

Ирина Найденова, психолог:

Желательно постараться, конечно, найти себе какое-то место, где будет просто застолблено - это мамино, папино, бабушкино рабочее место. Нельзя, там стоит ноутбук, компьютер, швейная машинка. Кто чем занимается. Рабочее место должно быть обязательно. И окружающие, близкие люди, должны понимать, когда я работаю, "мамкать" не надо. Вот прям объявление повесить - "мамкание запрещено с 9 до 13".

День лучше распланировать не только для себя, но и для детей, отмечают психологи. А, почувствовав усталость и напряженное общение с родными, провести некоторое время в одиночестве.

Ирина Найденова, психолог:

Наушники в уши - послушать музыку, посмотреть в окно на природу, еще что-то, но это обязательно надо. Если есть возможность выходить во двор. Если это частный дом, выйдет во двор один или одна, потому что мама обычно - я иду куда-то. Дети за мной бегут. Нет, вот создать ситуацию, когда я могу выйти без детей. Мамы сейчас в такой нагрузке, как роботы: дети, семья, готовка.

Психологи подчеркивают - надо не только следовать советам врачей по поводу мытья рук, но и следить за информационной гигиеной.

И считать себя не заложниками ситуации из-за карантина, а защитниками своей семьи от возможной опасности.