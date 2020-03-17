Пандемия коронавируса может продлиться два года, - Институт Коха

17 марта 2020 г. 17:00
Источник: РБК-Украина
10 просмотров

Пандемия коронавируса в мире может продлиться в течение двух лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Лотара Вилера - президента Института Роберта Коха, который входит в систему здравоохранения Германии.

По словам Вилера, пандемия, скорее всего, продлится около двух лет, однако многое зависит от скорости разработки вакцины. Он также подчеркнул, что в конечном итоге от 60 до 70% населения планеты будет заражено, выздоровеет и приобретет иммунитет.

"Мы предполагаем, что на это уйдет около двух лет… Мы еще не знаем, как будет выглядеть смертность в конечном итоге", - заявил Вилер.

Он также добавил, что без строгих мер социального дистанцирования Германия может столкнуться с миллионами случаев заражения.

Также сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что вспышка коронавируса в стране закончится в июле-августе 2020 года. Он добавил, что это станет возможным, если власти будут справляться со своей работой и понизят уровень смертности в США.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.