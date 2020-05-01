Пандемия коронавируса может растянуться еще на два года - ученые США

Пандемия COVID-19 может растянуться на следующих два года из-за способности коронавируса распространяться от человека к человеку без симптомов. Об этом говорится в отчете Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний в Университет Миннесоты (США), пишет Bloomberg.

Согласно с выводами, люди наиболее заразны в период до проявления симптомов.

"Сообщения о рисках от правительственных чиновников должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет", - говорится в отчете.

Исследование было подготовлен директором CIDRAP Майклом Остерхольмом и медицинским директором Кристен Мур, историком общественного здравоохранения Университета Тулэйн Джоном Барри и Марком Липсичем, эпидемиологом Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Напомним, что медики Южной Кореи практически исключили повторное заражение и способность коронавируса к реактивации в организме переболевших людей.