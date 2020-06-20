Пандемия ускоряется - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пандемия COVID-19 снова набирает обороты. Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Пандемия ускоряется… Мир перешел к новой и опасной фазе. Вирус все еще быстро распространяется, он все еще смертелен, и большинство людей все еще восприимчивы к нему», - отметил он.

По состоянию на утро 19 июня в мире зарегистрировано 8 464 739 случаев инфицирования. В тройке лидеров США (2 189 056), Бразилия (978 142), Россия (560 321). 453 290 больных умерли.

