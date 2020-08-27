Пандемия COVID-19: в мире зарегистрировано более 24 миллионов заболевших

27 августа 2020 г. 11:35
Источник: Корреспондент.net
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По состоянию на утро четверга, 27 августа, в мире зафиксировали более 24,3 миллиона случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает сайт Worldometer.

Как отмечается, всего из 24 337 005 случаев коронавируса 829 686 - летальные, 16 876 159 человек выздоровели. 1% или 61 424 больных в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.

Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях

За прошлые сутки в мире от COVID-19 умерли 6 338 человек.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (6 000 365), Бразилия (3 722 004), Индия (3 310 234) и Россия (970 865).

За ночь был зарегистрирован 12 433 новых случая, из них  2 485 в Индии и 5267 больных в Мексике, еще более тысячи - в Боливии. Также с начала новых суток в мире в результате пандемии коронавируса умерли 772 человека, наибольшее количество приходится на Мексику - 626.

 

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