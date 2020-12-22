Пандемия затронула все континенты: коронавирус обнаружили в Антарктиде

22 декабря 2020 г. 17:30
Источник: 112.UA
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Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса.

Covid-19 выявили у 36 человек на чилийской исследовательской станции.

Об этом сообщает телеканал ABC.

Среди заразившихся - 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала.

Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили.

У троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружили коронавирус.

Отметим, за все время пандемии в мире подтвердили 77,4 млн случаев заражения коронавирусом.

Около 43,7 млн человек выздоровели и 1,7 млн пациентов умерли.

 

Видео: 

В Антарктиде зафиксировали первые случаи коронавируса

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