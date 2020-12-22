Пандемия затронула все континенты: коронавирус обнаружили в Антарктиде

Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса.
Covid-19 выявили у 36 человек на чилийской исследовательской станции.
Об этом сообщает телеканал ABC.
Среди заразившихся - 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала.
Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили.
У троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружили коронавирус.
Отметим, за все время пандемии в мире подтвердили 77,4 млн случаев заражения коронавирусом.
Около 43,7 млн человек выздоровели и 1,7 млн пациентов умерли.