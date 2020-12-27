Панедмия COVID-19 не будет для человечества последней – ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что пандемия коронавируса не станет для человечества последней. Он призвал извлечь уроки из нынешней ситуации и укреплять национальные системы здравоохранения, чтобы быть готовыми к новым вызовам в будущем, пишет AFP.

«История учит нас, что эта панедмия не будет последней, и что эпидемии являются объективной реальностью. Пандемия (коронавируса) высветила тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты – любые попытки уберечь здоровье людей обречены без решения критически важных задач, таких как защита животных и борьба с изменениями климата», - отметил он в видеообращении к Международному дню готовности к эпидемиям.

По словам главы ВОЗ, на борьбу с пандемиями тратятся огромные средства, но как только вспышка заканчивается, ничего не делается для того, чтобы предотвратить следующую. Такой подход к противодействию эпидемиям он считает «опасно близоруким».

В этой связи Гебрейесус упомянул первый ежегодный отчет Глобального совета по мониторингу готовности мира к чрезвычайным ситуациям, опубликованный за несколько месяцев до вспышки, – в сентябре 2019 года. В части, посвященной здравоохранению, отмечалось, что мир «абсолютно не готов к потенциально разрушительным пандемиям».

Напомним, сегодня в странах Европейского Союза начинается массовая вакцинация от COVID-19. Аналогичные кампании в этом месяце начали Великобритания, Канада, США, Россия и другие страны. Однако в ВОЗ предупреждали о том, что только вакцинация не сможет остановить пандемию – в борьбе с коронавирусом потребует «подкрепление».

Впервые вспышка коронавируса в китайском городе Ухань был зафиксирован 12 декабря. Ученые сообщили, что источник заболевания находился на местном рынке морепродуктов. Первыми о случаях заболевания за пределами Китая заявили власти Японии, Таиланда и Южной Кореи.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, а уже 11 марта - пандемию.