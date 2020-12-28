Паника из-за нового штамма вируса преждевременная – иммунологи

123 человека получили положительный ПРЦ-результат теста на COVID за сутки. В прошлый понедельник цифра была похожей – тогда лабораторный центр на своем сайте указал о 101 новом заболевшем.

До нескольких сотен больных было и в прошлый вторник, однако уже в среду, четверг и пятницу тестирование проявляло от 500 до 600 новых случаев заражения.

Горожане разделились во мнениях: одни хотят верить в то, что «ковид» отступает, другие - не верят официальным данным.

Харьковчанин

Ну, наверное, люди просто уже переболели, появился иммунитет. Ну, врачей, наверное, да - заслуга очень большая.

Ирина, харьковчанка

Верю, потому что среди знакомых стало меньше болеть. Болело больше, сейчас уже как бы меньше слышу.

Ирина, харьковчанка

Честно говоря, я вообще любой информации уже давно не верю. Я, наверное, старенькая для этих всех рассказок-сказок. В принципе ничего не делается для того, чтобы их было меньше. Маски в метро?! Люди-то везде без масок, и я не думаю, что маски спасают.

Главный врач Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов по телефону рассказал, что сейчас медучреждение заполнено на две трети. Если раньше инфекционка, которая рассчитана 290 больных, была переполнена, то с прошлой недели в стационаре в ней находится - 184 больных. Тяжелобольных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, сейчас – 14 человек.

Павел Нартов предполагает, что нагрузка на больницу уменьшилась из-за того, что открылись новые заведения, которые могут принимать «ковид»-пациентов, а также показатели могут быть ниже из-за уменьшения диагностирования.

О том, что количество тестирований упало, на прошлой неделе заявлял и заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух. Такого же мнения и иммунологи.

Впрочем, это не говорит о том, что больных коронавирусом стало в разы меньше. Это лишь констатирует тот факт, что люди болеют дома, а если и попадают в больницы, то уже в крайне тяжелом состоянии. Но вот паника из-за нового штамма вируса – преждевременная, считают специалисты.

Андрей Волянский, иммунолог

В Украине крайне сложно выявить какой-то определенный штамм, потому что для этого нужны определенные генетические исследования, которые у нас мало где проводятся. Поэтому говорить о приходе штамма-мутанта в Украину пока преждевременно. Но данные по Великобритании говорят, что у них не выросла летальность за последние дни, и всего лишь у 10-12 % из общего количества новых инфицированных выявляется этот штамм. То есть он вовсе не доминирует.

А между тем на Харьковщине коронавирусом заболели уже почти 68 000 человек, умерли более тысячи человек, а выписаны более 54 тысяч.