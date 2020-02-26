Паники нет, но подготовка идет: сможет ли Харьковщина справится с наплывом больных коронавирусом

Елена Бондаренко, зав. клинико-диагностической лаборатории

Зберігаються при температурі, яка була вказана фірмою виробником, тест системи, які ми отримали

В Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу привезли тест-системы для анализа на китайский коронавирус. Это два диагностических набора, рассчитанные на 100 проверок для «СOVID-19»

Павел Нартов, главный врач Харьковской обл.клинической инфекционной больницы

Зараз ми знаходимося у боксовому відділенні. Як раз це відділення і предназначено для особливо небезпечних інфекцій, в тому числі для прийому хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію. Боксоване відділеня, з окремим входом. Це відділення розраховане на 20 ліжок, в нас 16 боксів

Диагностические наборы - отечественного производства. Приобрели их в Киеве. На закупки Харьковская область выделила около шестисот тысяч гривен. Поэтому, уверяет губернатор, Харьковщина готова встретить и выявить опасный вирус.

Алексей Кучер, глава ХОГА

В нас 100 проб. Ми вже можемо провести, ми проводимо. Ізолюється особа, після цього передаються відповідні аналізи, які відбираються, передаються на Київ. І Київ вже перевіряє остаточно. Ми чекаємо ще тести. Там, за моєю інформацією, це не менше ста, а там далі буде видно

Инфекционисты говорят, продолжают готовиться к возможному наплыву больных на коронавирус. Если будет такая необходимость - смогут обеспечить их всем необходимым. В распоряжении имеют защитные костюмы, очки, респираторы и перчатки.

Алла Подмолода, главная медсестра

Перед вами медицинская сестра, которая имеет защитную одежду первого типа. Одета: бахилы на ней, под бахилами моющаяся обувь, под халатом комбинезон, который защищает все тело, из непромокаемой ткани, сверху комбинезона, который очень плотно прилегает

Также передали сегодня и дополнительные средства защиты для тех, кто контактирует непосредственно с людьми, которые могут быть носителями, потому что прибывают с территории, где уже есть вспышка заболевания. Но пока, успокаивает Алексей Кучер, поводов для паники на Харьковщине нет.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Ми проявили ініціативу, і ми зараз передаємо прикордонникам тисячу масок. Це тисячу відповідних перчаток, термоменти відповідні електронні, які дистанційно працюють, зчитують температуру тіла людини

Кроме этого, в Харьковской облгосадминистрации прошло заседание противоэпидемической комиссии. На ней обсудили состояние готовности медучреждений к возможной эпидемии.

Любовь Махота, директор Харьковского обл. лабораторного центра

Міністерство охорони здоров’я зібрало з регіонів потребу в дуже широкому асортименті? аж до ПЦР обладнання, але на сьогодні нічого нам не поставили

В частности, ждет поставки средств индивидуальной защиты Областной лабораторный центр для работы специалистов в ожаге болезни. А именно, костюмов био-защиты, комбинезонов, респираторов и перчаток.