"Папа, не надо!" В Киеве должник за "коммуналку" расстрелял соседа (видео)

6 ноября житель Святошинского района Киева выстрелил в своего соседа, который пришел к нему разбираться по поводу незаконного подключения к общему электростояку. Однако в ответ мужчина взял ружье и под крики его дочери «Папа, не надо!» хладнокровно сделал несколько выстрелов в соседа.

В соцсетях было опубликовано видео инцидента.

На кадрах видно, как группа людей стоит на лестничной клетке возле квартиры «стрелка». Неплательщик и его 40-летний сосед громко спорят о том, что делать, в разговор вмешиваются какие-то женщины, возможно, соседи по дому.

Общая атмосфера на видео немного напряженная, но предпосылок к агрессии не видно до тех пор, пока стрелявший не заходит в квартиру. Дверь в помещение открыта, слышны крики дочери "Папа, не надо, остановись, что ты делаешь, папа".

Оператор снял, как неплательщик заряжает свое ружье в коридоре квартиры, а потом выходит. Затем слышен возглас: "Леша, ты что, сдурел?"

Однако злоумышленник с порога делает выстрел сначала в ногу мужчины, а потом стреляет выше.

Пострадавший падает, слышны призывы поскорее вызвать медиков. Соседи кричат от ужаса. Слышно еще несколько хлопков, похожих на выстрелы вдалеке.

Пострадавшего в результате стрельбы 40-летнего мужчину увезли в больницу в критическом состоянии.

После выстрела приехало несколько нарядов полиции: стрелявший неплательщик Алексей забаррикадировался в квартире и отказывался выходить.

Дом оцепили, правоохранители прочесали здание в поиске оружия, которое еще могло быть у него.

Затем нападавшего задержали и увезли в отдел полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, по данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. 48-летнему задержанному злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.