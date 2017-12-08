Пар идущий из подвалов разрушает многоэтажку на Московском проспекте. Обеспокоенные жильцы бьют тревогу

08 декабря 2017 г. 17:25
Автор: Светлана Еченина
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Лужу кипятка  глубиной полтора метра накануне откачали из подвала дома 95, который расположен на Московском проспекте, говорит местный  житель Роман. Мужчина живет в пятом подъезде, и такая же неприятность и во всех соседних. Хотя именно его стал эпицентром, жалуется Роман.

Роман Дядюшко

Дело в том, что эта ситуация длится из года в год в отопительный сезон. Тут у нас под подъездом проходят тепловые сети – труба отопления на целые районы, большого диаметра. И постоянно, где бы ни пошел порыв,  вся вода по эти туннелям постоянно стекает к нам в подвал. Из- а этого в подвале постоянно собирается горячая вода… влага, парит, стены покрыты все грибком.

Из-за повышенной влажности в доме уже несколько суток отсутствует электроэнергия. Четыре дня подряд работники аварийных служб города ведут ремонтные работы, но результатом не довольны не только местные жители, но и те, у кого место работы находится в этом доме. Ольга в течение семнадцати лет работает здесь в парикмахерской. К ремонтным работам, рассказывает она, привыкла, так как видит их постоянно.

Ольга

В парикмахерской находиться было невозможно, ну 40 градусов у нас было у нас полуподвал, а с подвала жар шуровал страшный. Ну что зарыли – дырка опять, теперь залили еще щитовую в подвале – света нет. И вот мы страдаем, мучаемся.

Лариса

Постоянно звоним, постоянно записывают наши заявки и на 15-62, и теплосети, и в приемную Кернеса звонили. Ну… видно стараются, но может быть не могут к какому-то определенному решению прийти. А мы так и не поймем будет у нас свет или не будет у нас света.  Когда нам его отремонтируют? Работать невозможно.

Все коммунальные платежи, уверяют жители дома, они добросовестно платят. Не забывают даже о домофоне, которым не пользуются, потому что двери должны быть всегда открыты, чтобы пар выходил на улицу. В пресс службе мэрии говорят, что работники нескольких коммунальных предприятий объединили усилия, чтобы в кратчайшие  сроки устранить  эти проблемы, а свет обещают включить уже сегодня. Хотя люди такие обещания слышат уже несколько дней подряд.

Видео: 

Пар идущий из подвалов разрушает многоэтажку на Московском проспекте - 08.12.2017

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