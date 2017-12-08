Пар идущий из подвалов разрушает многоэтажку на Московском проспекте. Обеспокоенные жильцы бьют тревогу

Лужу кипятка глубиной полтора метра накануне откачали из подвала дома 95, который расположен на Московском проспекте, говорит местный житель Роман. Мужчина живет в пятом подъезде, и такая же неприятность и во всех соседних. Хотя именно его стал эпицентром, жалуется Роман.

Роман Дядюшко

Дело в том, что эта ситуация длится из года в год в отопительный сезон. Тут у нас под подъездом проходят тепловые сети – труба отопления на целые районы, большого диаметра. И постоянно, где бы ни пошел порыв, вся вода по эти туннелям постоянно стекает к нам в подвал. Из- а этого в подвале постоянно собирается горячая вода… влага, парит, стены покрыты все грибком.

Из-за повышенной влажности в доме уже несколько суток отсутствует электроэнергия. Четыре дня подряд работники аварийных служб города ведут ремонтные работы, но результатом не довольны не только местные жители, но и те, у кого место работы находится в этом доме. Ольга в течение семнадцати лет работает здесь в парикмахерской. К ремонтным работам, рассказывает она, привыкла, так как видит их постоянно.

Ольга

В парикмахерской находиться было невозможно, ну 40 градусов у нас было у нас полуподвал, а с подвала жар шуровал страшный. Ну что зарыли – дырка опять, теперь залили еще щитовую в подвале – света нет. И вот мы страдаем, мучаемся.

Лариса

Постоянно звоним, постоянно записывают наши заявки и на 15-62, и теплосети, и в приемную Кернеса звонили. Ну… видно стараются, но может быть не могут к какому-то определенному решению прийти. А мы так и не поймем будет у нас свет или не будет у нас света. Когда нам его отремонтируют? Работать невозможно.

Все коммунальные платежи, уверяют жители дома, они добросовестно платят. Не забывают даже о домофоне, которым не пользуются, потому что двери должны быть всегда открыты, чтобы пар выходил на улицу. В пресс службе мэрии говорят, что работники нескольких коммунальных предприятий объединили усилия, чтобы в кратчайшие сроки устранить эти проблемы, а свет обещают включить уже сегодня. Хотя люди такие обещания слышат уже несколько дней подряд.