Пар из подвала оставил без электричества около ста квартир в многоэтажке на Алексеевке

Жители почти ста квартир в одной из многоэтажек на Алексеевке вынуждены уже второй день подряд жить в сумерках, обходиться без горячей пищи, потому что в доме стоят электроплиты, а не газовые, а продукты, которые могут испортиться, вместо холодильников они вынуждены хранить на балконах.

Электроэнергию здесь отключили из-за того, что электрощитовая стала крайне опасной из-за пара и влаги, которая идет из подвала.

О помощи люди просили уже почти месяц. Звонили и на горячую линию 15- 62, обращались в районные тепловые сети, но их никто не слышал.

Марина, жительница дома

При прокладке труб отопления в доме была оставлена дыра – огромная – незаложенная. Где-то на трассе порыв. И вот этот весь пар по этой трассе проходит непосредственно к нам в подвал. Мы не можем ни приготовить себе еду, ни подогреть себе чай. У нас нет связи, у нас разряжаются телефоны, мы должны ходить по знакомым, то есть, зарядить компьютер, телефоны, чтобы была хоть какая-то связь.

Марина Малахова живет на втором этаже. На стене со стороны подъезда - большие пятна от воды, штукатурка отваливается, в тамбуре отпадают обои, на которых также собирается вода.

Марина Малахова, жительница дома

Поскольку мусоропроводы у нас давно уже закрыты, собирается вся эта грязь – она течет наружу – это полная антисанитария. Сейчас здесь будут разводиться черви, опарыши – это всё будет лезть в квартиру. А потом- крысы, мыши.

Хуже тем, кто живет непосредственно над подвалом – на первом этаже. Здесь пол просто горячий, страшная влажность, из-за которой на стенах появился грибок. В квартирах атмосфера просто тропическая - 27 градусов тепла, но людей это отнюдь не радует.

Александра Евтушенко, жительница дома

У нас в туалете, ванной горячий пол. По квартире ходишь – пар. Теплый пол, жарко. Постоянно открытые окна – это сквозняки, естественно, это болезни, это плесень, это парилка, это просто дурдом! Это постоянные кашли, постоянные сопли. Я заболела, я - кормящая мама, маленький ребенок 10-месячный - он тоже кашляет уже.

Людям обещали сегодня включить электричество после того, как заложат дыру в стене, через которую и началась эта беда. У дома уже стоит аварийная бригада, которая привезла строительные материалы.

Андрей, работник ХТС

Чтобы не поступала влажность в дом, герметизацию сделаем. Ну, так, герметик, и кирпич, ну, стройматериалы.

А вот журналистам в Харьковских тепловых сетях отвечают не так уверенно. Просят написать информационный запрос.

Потому что пока могут предоставить информацию только о порыве на теплотрассе.