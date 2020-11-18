Парк Горького потратит кругленькую сумму на уборку снега

18 ноября 2020 г. 11:05

Коммунальное предприятие "Центральный парк культуры и отдыха им. Горького" объявило закупку услуги по уборке и вывозу снега. Об этом стало известно с сайта публичных закупок Prozorro.

Всего парк планирует потратить на уборку и вывоз снега 1,5 млн грн. Подрядчик должен отработать 2016 часов до 31 декабря 2021 года.

Все необходимые материалы, инструменты, инвентарь, спецодежда, которые будут использоваться при предоставлении услуг, включаются в указанную стоимость. Победитель должен обеспечить достаточное количество работников и техники для своевременного выполнения услуг.

Тендерные предложения принимаются до 4 декабря, аукцион назначен на 7 декабря.

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