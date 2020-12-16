«Парковка для оленей»: в Харькове появился новый дорожный знак

Олень за рулем автомобиля. Такой необычный знак появился сегодня вблизи Сумского рынка. Именно здесь, на этом месте обычно любят парковаться те, кого в шутку называют «оленями». Машины эти олени бросают прямо на путях и трамваи иногда по несколько часов вынуждены ждать, пока авто препятствующие движению, уберут. Трамваи, в свою очередь, препятствуют движению автомобилей и поэтому здесь образуются пробки.

Максим:

Правильно, здесь столько оленей за день. Трамваю не проехать ни за что.

Сергей:

Вообще надо на лобовое стекло вешать, что он лось. А не знак вешать. Если на то пошло.

Людмила соглашается, что новый знак здесь нужен. Женщина рассказывает, что и сама время от времени садится за руль, поэтому она не понимает водителей, которые оставляют свои машины на обочине, ведь рядом есть парковка, на которой можно оставить свой транспорт.

Людмила:

Одно дело, когда просто люди остановились. Высадило людей такси или кто-то еще и уехал. Другое дело, когда паркуются здесь, просто оставляют, уезжают и им все равно, что другие могут не проехать.

Просто под знаком на глазах у съемочной группы появляются первые нарушители. Правда, даже административное наказание им не грозит.

- Видели новый знак, который повесили "Парковка для оленей". То есть, здесь нельзя парковаться. - Извини, я не хорошо понимаю.

Знак установили по инициативе местных властей. Секретарь горсовета Игорь Терехов, на своей странице Фейсбук написал, что кроме знака они хотят сделать еще разметку, чтобы у водителей точно не возникало сомнений, что здесь нельзя парковаться. А вот пресс-секретарь патрульной полиции Дмитрий Гайдук сообщил, что новый знак не имеет никакой юридической силы, а является только шутливым напоминанием о правилах дорожного движения.