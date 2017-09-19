Парковка, торможение, езда задним ходом, скоростные повороты. Как автогонщики учат копов безопасному вождению

10 минутный инструктаж и первые четыре Приуса уже на старте. Сначала - змейка, аккуратно, друг за другом, главная задача тут не сбить ни одной кегли. После общего заезда - одиночные старты, с выполнением упражнения на скорость, а затем и задним ходом. С сегодняшнего дня на харьковском автодроме начались занятия по безопасному вождению для копов. Оттачивать мастерство патрульные будут в течение двух недель, именно на столько рассчитан курс, под присмотром профессиональных автогонщиков. С каждым днем задания будут все сложнее и ответственнее - говорит инструктор Александр Ковальчук.

Александр Ковальчук, инструктор по безопасному вождению

Маневрированию, парковаться, задним ходом, потому что очень часто заезжают во дворы, узкие дворы, где машины поставлены в хаотичном порядке и чтобы могли выехать никого нигде, не зацепив. Потому что очень часто попадают в ДТП где даже легкие это касание, где там не рассчитал, не зная габаритов своего автомобиля. Учим управлять автомобилем более скоростные повороты проходить. Это уже больше как преследование. Потом имитация заносов, то есть скольжение.

В ряды инспекторов патрульной полиции Кирилл Плотников во время первого набора на службу в сентябре 2015го. В копа парень переквалифицировался из сварщика. Сегодня, отмечают инструкторы, он показал один из лучших результатов. Говорит, советы от профи по навыкам безопасного вождения действительно полезны и вскоре будут применяться на практике во время дежурства

Кирилл Плотников, инспектор УПП г.Харькова

Ну в основном погоня когда. Когда пьяный водитель. Ведет себя на дороге он естественно безобразно потому что пытается скрыться, в принципе все. блокируем количеством экипажей, которые по возможности приезжают нам на помощь. Бывают разные ситуации поэтому, я думаю, поможет обязательно.

Уже завтра ребятам предстоят занятия с имитацией заносов и экстренное торможение.