Парламентарии собираются увеличить ответственность за жестокое обращение с животными

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2351 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)". За него проголосовали 318 парламентариев.

Так, документом запрещается истребление с целью регулирования численности бездомных животных, бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных. Кроме того, запрещается попрошайничество с бездомными, домашними и дикими животными.

Вводится также запрет дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии, причинять им боль или страдание, дрессировка животных способом, который наносит вред здоровью и общему состоянию, топить, душить животных, травить и использовать электрический ток.

Планируется, что перемещение через таможенную границу Украины, вне таможенного контроля или с сокрытием редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу, Конвенции СИТЕС и Бернской конвенции, причинившее существенный вред, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Предлагается предусмотреть, что жестокое обращение с животными, принадлежащими к позвоночным, в частности бездомными животными, если эти действия привели к телесным повреждениям, увечью или гибели животного, наказываются лишением свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.

Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией животного.

Законопроект также устанавливает условия использования животных в сельском хозяйстве. Они должны соответствовать их физиологическим, видовым и индивидуальным особенностям, а также удовлетворять их естественные потребности в питании, воде, сне, движениях, в естественной активности.

В частности, условия в помещениях для содержания животных или на площадках для выгула, в частности освещение, температура, влажность, циркуляция воздуха, вентиляция, концентрация газов и уровень шума и т.д. должны соответствовать их физиологическим и видовым потребностям в объемах, определенных законодательством.

При этом запрещается использование для работы больных, раненых, слабых, беременных в последней трети беременности или недокормленных животных; использование при работе с животными снаряжения и других средств, которые могут привести к травмированию, увечью или гибели животных; содержать животных в помещениях, где проводится их забой или где содержатся туши убитого животного.

Кроме того, запрещается содержать в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, оздоровительных учреждениях и других непригодных для показа диких животных в общественных местах, а также в квартирах, частных домах, приусадебных, садовых участках медведей, львов, тигров, кабанов, крокодилов, волков, больших и ядовитых змей, хищных птиц, других животных, которые представляют угрозу для людей, или видов животных, занесенных в Красную книгу, и в Список II Бернской конвенции (Конвенции об охране дикой флоры и фауны), а также использование животных для рекламы в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания. Запрещается предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев. Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными.

Также предлагается запретить все виды рубок леса по периметру охранных участков в лесах вокруг мест обитания и размножения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира в радиусе 500 метров.

В проекте указано, что осуществлять контроль над соблюдением требований в сфере защиты животных от жестокого обращения и принимать соответствующие меры в случае нарушения законодательства в этой сфере должна Национальная полиция.