Парламентская комиссия занялась нападениями на харьковских активистов

Парламентская комиссия, занимающаяся расследованием нападений на активистов, сегодня провела свое заседание в Харькове.

Главной темой этого заседания были дела по жестокому избиению членов Харьковского антикоррупционного центра. Так, на соучредителя ХАЦ Дмитрия Булаха, неизвестные напали летом позапрошлого года. Дело до сих пор еще не полностью распутано, однако работой местных правоохранителей парламентарии в целом довольны.

Борислав Береза, глава комиссии ВР

По Булаху - це найкраще, що було сьогодні, ця справа дуже непогано пропрацьована, більше того - знайдені організатори, знайдені виконавці. Єдина наша пропозиція прокуратурі - щоб вони так само ретельно працювали по замовнику, бо він ще не знайдений.

Сам Дмитрий Булах говорит: уверен, что нижнее звено - самих нападающих - действительно накажут, однако заказчика нападения так и не найдут.

Дмитрий Булах, пострадавший

Результати на даний час... Ну чудово, щодо нижньої ланки я оцінюю як помірно оптимістичні, а якщо щодо замовника, то я оцінюю їх песимістично, і негативно, бо результатів немає, і я не знаю, чи вони будуть

Немного сложнее ситуация с нападением на другого активиста ХАЦ - Евгения Лисичкина, произошедшим осенью того же года.

Борислав Береза, глава комиссии ВР

По Лісічкіну - там окреме запитання до процкерів, до слідчих, які фактично відмовились і не розглядали звернення Лісічкіна, кого він вважає замовниками, і що їх треба допитати. Сподіваємось, що зараз все зміниться, більше того, від голови прокуратури області та голови поліції області ми почули, що вони готові викликати цих людей та допитати їх.

Поэтому пока заказчики этих, а также множества других нападений на гражданских активистов остаются на свободе - в том числе и те, кто может быть причастен к загадочной гибели эсхаровского активиста Николая Бычко. Его летом прошлого года нашли повешенным в лесу неподалеку Эсхара.