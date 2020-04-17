Пасха дома: волонтеры ХНУВД подарили пожилым людям 500 куличей

Ароматные и яркие. Работники столовой университета внутренних дел испекли больше 500 куличей к Пасхальным праздникам. Изготавливают кулинарные шедевры на кухне ежегодно. Самое главное в процессе приготовления, говорят повара, сделать тесто рыхлым и сладким.

Виктория Кравченко, зав. производством столовой № 1 ХНУВД:

Декілька днів випікаємо паски, цього року в Україні карантин, тому хочеться допомогти. Передати їх освячені людям похилого віку, пенсіонерам, щоб в їхніх домівках теж було свято.

Пасхальные вкусности курсанты раздали пожилым людям, чтобы они могли оставаться дома на праздники. Куличи заранее освятил священник.

Епископ Харьковский і Богодуховский Митрофан:

Ми зараз переживаємо період такого нашого випробовування. Коли не тільки держава, а й весь світ сьогодні перебуває в режимі карантину. Ми з вчорашнього дня почали освячення пасок по супермаркетах, великих магазинах. Ми закликаэмо, щоб народ все ж таки на Пасху зберігався вдома. Тому богослужіння транслюватиметься в он-лайн режимі.

Дмитрий Швец, ректор ХНУВД:

Проводиться робота, яка направлена саме на надання допомоги громадянам, які цього потребують. Сьогодні всіляко підтримується зазначена ініціатива Міністерства внутрішніх справ.

На праздники работники университета, курсанты и студенты вуза стали волонтерами и доставили Пасхальные подарки пожилым людям. Среди тех, к кому пришли волонтеры - ветеран внутренних дел, полковник в отставке, Александр Смирнов.

Александр Смирнов, ветеран ОВД:

Это уже сложилась традиция в университете - чтить ветеранов это заслуженно ветераны, потому что с самого создания в 1970 году школы подготовки младшего и среднего состава, была нацеленность, чтобы в Харькове была высшая школа для подготовки сотрудников органов внутренних дел.

Дарья Малько, курсантка 1 курса факультета № 1:

Волонтерство - це поклик душі, зумовлений вимогою часу, ми вітаємо літніх людей з великоднем. хочемо, щоб вони залишалися вдома та не наражали своє здоров'я на небезпеку.

Обычно на Пасху горожане святят куличи и пасхальные яйца в храмах, однако, в период карантина в связи с пандемией коронавируса, говорят правоохранители, большое скопление людей является существенной угрозой.