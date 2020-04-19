Пасха в режиме пандемии. Как харьковчане соблюдали карантин во время праздников?

Самые большие очереди после начала Пасхальных богослужений образовались накануне. Среди них - храм священномученика Валентина, что на Салтовке. Видео с десятками людей возле церкви опубликовали администраторы одного из харьковских пабликов в социальных сетях.

В большинстве таких случаев, говорят правоохранители, проводилась разъяснительная работа и проблемы с очередями быстро решались. К людям выходили священники, также напоминали правила карантина верующим полицейские и служащие Нацгвардии. Однако зафиксировано два нарушения. В Шевченковском и Московском районах города. У храмов находилось около 40 человек, которые не придерживались определенной дистанции.

Указанная информация зарегистрирована в журнале единого учета территориальных подразделений полиции. Проводится проверка, рассказали харьковские правоохранители.

А вот в воскресенье - около церквей люди толпами не собирались. С самого утра в сквере рядом с храмом Святых Жен Мироносиц - малолюдно. Преимущественно горожане, которые выгуливают собак. Говорят - прислушиваются к призывам оставаться дома, и в храмы во время вспышки пандемии идти не собираются.

Валерий:

Я, во-первых, не обираюсь, это раз, и мало идут, все-таки соблюдаю. Нет такого потока как обычно. Вот два раза в день выходим с собакой погулять и все. Самоизоляция, самокарантин, соблюдение всех мер необходимых. здоровый образ жизни, хорошее настроение.

Некоторые горожане отмечают - все же решили идти в церковь чтобы посвятить пасхальные корзины не по телевизору. Однако не ночью, а в течение недели. Избегая скопления людей.

Елена:

Ну вот я сегодня смотрела передачу со Святогорской лавры, было очень много людей, половина были без масок, священнослужители, но половина людей же была без масок. И они шли очень рядом, близко, мне показалось, что там бы я не хотела находиться вот так, как там было.

Харьковчанка Надежда отмечает - в храм ходит постоянно, поэтому нынешняя Пасха стала для ее семьи настоящим испытанием. Ночью смотрели трансляцию праздничной службы онлайн. Но утром, говорит женщина, решила пойти в церковь, правда, в маске, очках и с антисептиком.

Надежда, прихожанка храма Святого Иоанна Богослова:

Вспоминали храм і всю ніч були біля екрану, дивилися свято нашого храму, дивилися священників, молилися от начала і до кінця. От дождались утра, і решили прийти.

Настоятель храма Святого Иоанна Богослова, Виктор Маринчак, говорит - делали все, чтобы люди соблюдали правила карантина. Предупреждали прихожан о решении Священного Синода об ограничениях. В ночь на воскресенье в храме было меньше 10 человек - только священнослужители, другие работники церкви и люди, которые обеспечивали трансляцию всенощной.

Службу онлайн промотрели сотни верующих, рассказывает отец Виктор. Однако приходят освящать куличи, по одному. Нынешние события верующие воспринимают болезненно, подчеркивает настоятель, ведь такая Пасха - в истории храма впервые.

Виктор Маринчак, настоятель храма Святого Иоанна Богослова:

Все одно, я думаю, що радість воскресіння, нам це не затьмарило, і ми намагалися передати цю радість усім, хто дивиться нас. Не тільки присутнім, і думаю, що нам це вдалося. Відгуки такі. Ми попереджали, що ми будемо певний час в храмі освячувати всю поживу, і тому люди приходили і вчора, і позавчора, поодинці, як ми і попережджали.

Церковь открыта для людей, говорит отец Виктор, вместе с тем настаивает на соблюдении строгих правил карантина. И отмечает - иза всемирной пандемии коронавируса решили отменить поминальную службу, которая должна была состояться на следующей неделе. Ее перенесут на другую дату, когда завершится карантин.