Пасха во время карантина: когда и как в этом году отмечают праздник

В 2020 году Пасха для жителей Украины впервые пройдет в условиях карантина: на заседании Камбина 25 марта было принято решение продлить карантинные меры в нашей стране до 24 апреля.

Так, христиане западного обряда в 2020 году праздную Пасху 12 апреля. Тогда же заканчивается и Великий пост, который начался 26 февраля и длится 48 дней. Для христиан восточного обряда пост начался на неделю позже, 2 марта, а Пасха в этом году выпадает на 19 апреля.

Таким образом, оба праздника выпадают на период карантина, а значит, массово собраться в церквях и костелах верующие не смогут.

Православная церковь Украины пообещала разработать практические рекомендации об организации праздничных богослужений в связи с карантином. В ПЦУ заверили, что решение будет принято "вовремя, с учетом обстоятельств, решений других поместных православных церквей и во взаимодействии с государством".

На днях президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проект "Пасха дома", суть которого заключается в том, чтобы обеспечить людей возможностью отпраздновать Пасху без скопления людей в церкви. Зеленский добавил, что уже общался с руководителями церквей относительно будущего проекта.

Как сообщалось, по состоянию на 27 марта в Украине официально зарегистрировано 218 случаев заболевания коронавирусом, пять из них стали летальными. Четыре человека выздоровели.

Ранее в рамках карантина в стране приостановили образовательный процесс, запретили пассажирские перевозки на межрегиональном, междугородном, внутрирегиональном сообщении. Также запрещены железнодорожные перевозки.