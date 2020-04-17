Пасхальная корзинка-2020. В какую сумму обойдется праздничный стол харьковчанам?

Хоть освятить пасхальную корзину в этом году в храме - не удастся, харьковчане готовятся к Пасхе с привычным энтузиазмом. "Разговляться" планируют как всегда - яйцами, сыром, колбасой, салом и вином.

Надежда - пенсионерка, на пасхальный стол, говорит, планирует потратить гривен триста, экономить будет на всем, поэтому пасочку будет печь сама, потому что так немного дешевле.

Надежда, покупательница

Какие кошти, 1600 пенсия. Вот смотрю-прикидаюсь, паски дорогие, конечно.

Галина, покупательница

Что-нибудь испеку такое, типа, знаете как - творожной запеканки, вот, пасочку куплю. Ну, салатик сделаю.

Сидя уже месяц на карантине, харьковчане деньгами не разбрасываются, поэтому и товары ищут, где подешевле. За свеженьким и домашним направляются на рынок.

Главный атрибут празднования можно приобрести - от 8 гривен за маленькую пасочку до нескольких сотен - за лакомство с различными сухофруктами, орехами и сладкой начинкой, которую можно найти в специализированных магазинах или даже заказать онлайн.

Анна, продавец пасок

100 грамм — это 8 гривен, это самая минимальная. 250 грамм - 20 гривен, полкило - 55 гривен и есть ещё - с цеха везут, наш цех харьковский — это 20 гривен творожная пасочка, вот она.

Цены на яйца для крашенок, по словам продавщицы Веры, в сравнении с прошлым годом почти не изменились, но все же немного подскочили именно под Пасху.

Вера, продавщица яиц

Яйцо берут, как брали, так и берут. Всё равно люди празднуют, вот яйцо у нас вообще идёт от 11 и выше, 23 гривны - самое дорогое. Ну, лоточек берут, лоточек два-три, берут всё равно люди. Ну, старики немножко меньше. Пасочки пекут, так что берут яйцо.

А вот Людмила торгует молочными продуктами, именно к ней приходят за ингредиентами для праздничного кулича и за кусочком вкусного сыра для пасхальной корзины.

Людмила, продавец молочных продуктов

Где-то в пределах 40 рублей, если вот брать где-то 200-250 грамм - где-то от 40 до 60 гривен, чтобы был небольшой кусочек. - Якщо набрати у вас молочних продуктів, аби спекти пасочку, скільки обійдеться? - Так, давайте смотреть, если на паску 200 грамм, если мы возьмем с вами масла, полкилограмма сметаны и что там ещё на паску - берут муку, да? Ну, где-то гривен 150.

Кусок сала тоже является одним из незаменимых продуктов для разговения, цены на него, по словам Елены, даже немного упали.

Елена, продавец мяса

В том годі ми і сто десять продавали, і 120, щас 100 і по 90 отдаем, ринок есть ринок, ми торгуемся, люди торгуються. Приходять, беруть, но слабенько. Пів кіла, 300 грам, 400 грам, дуже мало беруть, слабенько беруть. - Скільки обійдеться - 300, 400, 500? – Ну, це на 20-ку, на 15 гривень, ну на 50 гривень.

А вот колечко домашней колбаски обойдется от 75 до 110 гривен, рассказывают продавцы.

Елена, продавец мяса

І баличка можна взяти теж, в магазині він 300 з чім-то гривень, а в нас він - 250. От і м'ясця можна гарного домашнього взяти. Все свіженьке, все домашнє.

Всего, по минимальным подсчетам, на пасхальную корзину этом году придется выложить от семи сотен гривен. Тогда как в прошлом, по словам экономистов, украинцы тратили на празднование где-то в районе пятисот гривен.