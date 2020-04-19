Пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тысяч прихожан - МВД

На территории государства 18-19 апреля прошли мероприятия по случаю празднования Пасхи.

Как сообщает пресс-центр МВД Украины, в целом праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства.

По данным правоохранителей, публичную безопасность и порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как отмечается, усилия правоохранителей, прежде всего, были направлены на проведение профилактической работы по неукоснительному соблюдению всех карантинных ограничений.

«Участие в богослужениях приняли почти 130 000 граждан. И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантин.

Впрочем, в течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей.

Полицейские составили три административных протокола и начали друг уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучаются для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме», - сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, нарушения карантина во время богослужений зафиксированы в Донецкой области - 4, в Днепропетровской и Запорожской и Харьковской - по 2, и по 1 - в Киеве, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Черкасской и Черниговской областях.

В настоящее время полицейские составили три административных протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Запорожской, Ровенской и Черниговской областях.