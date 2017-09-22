Пассажирам Интерсити, которые ехали с Саакашвили, вернули деньги за билеты

Более 200 пассажиров поезда Интерсити сообщением Перемышль - Киев, который задержался из-за присутствия экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, вернули деньги за билеты.

В частности, пресс-служба Укрзализныци в ответ на запрос Громадського радио сообщила, что 207 пассажиров получили компенсацию общей стоимостью 60 600 гривен.

Отмечается, что 170 пассажиров получили полную стоимость билета и 37 пассажиров - разницу стоимости билета за проезд в вагонах низшей категории.

В Укрзализныце отметили, что задержка в курсировании скоростного поезд 10 сентября состоялась не по их вине.

Всего на данный поезд перевозчик по Украине реализовал 425 мест, а также в сочетании Польша-Украина - 388 мест.

Напомним, Михаил Саакашвили планировал пересечь границу с Украиной на поезде Интерсити Перемышль-Львов-Киев.

Однако, администрация поезда, в котором находится Саакашвили, сообщила, что поезд не тронется, пока экс-губернатор Одесской области не сойдет с него.

По данным СМИ, к Укрзализныци якобы поступил приказ от Нацполиции, согласно которому поезд не тронется, пока Саакашвили не выйдет из него.