Пассажирские перевозки в Харькове на заказ в 2019 году®

Комфорт, скорость и безопасность - три ключевых фактора подкупающих путешествующего человека. А если вас пятеро или даже команда из восемнадцати человек, которой нужно отправиться, например, на конференцию или соревнования в другой город – то наверняка хотелось бы не только доехать с комфортом, но ещё и выбрать наиболее экономичное решение.

Здесь лучшим вариантом является заказ микроавтобуса с личным водителем у компании, которая профессионально осуществляет пассажирские перевозки Харьков и не только.

Преимущества профессиональных профессиональных пассажирских перевозок микроавтобусом

В наше время существует множество компаний занимающихся транспортировкой людей. Одной из них является компания «Авторент Харьков». Данная фирма имеет многолетний стаж работы пассажирских перевозок. Компания Аutorent предлагает прокат микро и обычных автобусов, а также легковых автомобилей по самым выгодным ценам в Харькове. Огромный парк автомобилей, удовлетворит любые предпочтения при выборе нужного авто: здесь вас ждут автомобили от экономичного класса до эксклюзивных транспортных средств.

На понравившемся транспорте можно заказать поездку как по всей по Украине, так и в Россию, Белоруссию, Европу и СНГ. Конёк компании - транспорт в отличном состоянии, как внешне, так и технически. А также, что не маловажно, опытные водители, знающие Харьков и окрестности как свои пять пальцев. Заказать комфортный микроавтобус с опытным водителем легко и просто.

Разберем на примере поездки на соревнование в другой город.

Микроавтобус забирает вашу группу с багажом в Харькове четко в указанное вами время. Помимо доставки в другой город, Аutorent может сопровождать из отеля к месту соревнований и так же обратно. Это экономия не только денег, но и вашего времени. Ведь транспортировка такого количества людей достаточно проблематична и затратна. Чем ехать на поезде с не всегда приятными соседями, искать в незнакомом городе общественный транспорт или вызывать скорее всего даже не одно такси – надежнее и проще заказать услугу перевозки у профессионалов. Микроавтобус с личным водителем будет как нельзя кстати в таких поездках.

Как заказать перевозки в Харькове

Чтобы обеспечить себе спокойную поездку достаточно лишь позвонить по указанному на сайте компании телефону. И уже оператору рассказать о ключевых моментах, таких как желаемый микроавтобус, количество человек которое нужно перевезти, длительность вашей поездки, маршрут, дату, место, время отправления и прочие детали о которых вас любезно спросит оператор. Всё это важно, для того чтобы точно рассчитать стоимость поездки. Тем не менее, вам подскажут наиболее выгодные условия заказа именно для вашего случая. Ведь всегда есть варианты. На сайте компании, представлены фото всех машин, автобусов и микроавтобусов, там же рассчитана и предварительная стоимость их заказа. Так, к примеру, проехаться на соревнования микроавтобусом Mercedes Sprinter обойдется вам от 230 грн до 550 грн за час, там же указана цена за каждый километр, в случае, если поездка за городом, а также минимальное время заказа для отдельных микроавтобусов.

Все остальные организационные моменты компания решит сама, включая оформление необходимых договоров. А вам остается лишь с комфортом и ни о чем не переживая доехать к пункту назначения.