Пасынок Геннадия Кернеса прокомментировал смерть отца

Пасынок Геннадия Кернеса Родион Гайсинский прокомментировал в Instagram смерть отца.

"Live strong - жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем", - написал Родион Гайсинский.

Парень отметил, что Кернес был очень близким человеком для него.

Несмотря на то, что Родион - не родной сын Кернеса, он называет его лучшим отцом и образцом для подражания.

"Ты навсегда останешься в моей памяти как добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. Человек с феноменальной памятью, взглядом, который замечает каждую мелочь. Образец для подражания, легенда", - написал он.

Напомним, сегодня 17 декабря Геннадий Кернес скончался в немецкой клинике "Шарите" от осложнений коронавируса. Об этом сообщил его друг Павел Фукс. По его словам, последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма.