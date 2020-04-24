Патруль у каждого кладбища, запрет на вход. Как в Харькове ограничат поминальные дни

Одно из старейших городских кладбищ Харькова – номер два, что на Пушкинской - пустое. С начала объявления карантина количество людей резко уменьшилось, рассказывает смотритель Виталий Чуприн, а в пасхальные выходные их и вовсе не было.

Такого здесь никогда не видел, признается Чуприн, и на грядущую "Красную горку" вряд ли что-то изменится. Люди в основном дисциплинированные и понимают, что массовое скопление может обернуться бедой. Те, кто приходили на этой неделе, были в масках и перчатках:

Виталий Чуприн, смотритель кладбища №2, Харьков

В этом году как-то все было в диковинку. За много лет работы в ритуале всегда, конечно, было побольше здесь людей , приходили и поминали, но в связи с коронавирусом людей стало - практически их не было нигде

Решение закрыть кладбища в Харьковском регионе было озвучено на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Председатель областной государственной администрации сообщил, что запрет продлится до конца карантина, и настойчиво попросил жителей отсрочить поездки на кладбища в так называемое поминальное воскресенье до более безопасных времен:

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Я прошу всіх не відвідувати цвинтарі, не відвідувати кладовища, ми можемо всі ці дії перенести після карантину, коли всі ці дії послаблені будуть, коли ця динаміка буде зменшуватись.

Начальник главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокурненко сообщил, что за порядком будут следить полиция и Нацгвардия, вход на кладбища позволят только для захоронения, одна траурная процессия, не более 10 человек. У каждого кладбища будут дежурить патрули и в случае нарушений будут вмешиваться и выписывать протоколы:

Валерий Сокуренко, начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области

Кладовища буде закривати не поліція, а місцева влада. І у Харкові, і в інших містах... Цвинтарів більше двох тисяч, але у нас і у Нацгвардії вистачить сил, щоб біля кожного цвинтаря був наш патруль. Якщо поліція заходитись на цвинтарі не буде, якщо не буде вчинено злочинів, поліція на цвинтар не зайде і буде поруч знаходитись, але те, що цвинтарі закрили, дає нам право діяти рішуче

Количество личного состава, которых приобщат к дежурству в поминальные дни, увеличится сказал Сокуренко. будут задействованы около 3 тысяч правоохранителей, это и курсанты, и полиция, и представители Национальной гвардии Украины.