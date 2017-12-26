Патрульную объединят с общественной: в Украине создадут полицию превенции

Объединение патрульной полиции и полиции общественной безопасности планируется до конца 2018 года.

Глава Нацполиции Сергей Князев анонсировал объединение двух полицейских подразделений в полицию превенции.

Об этом Князев сообщил во время годовой итоговой пресс-конференции.

«Я думаю, что к концу 2018 года мы планируем унифицировать и сделать единым стандарт работы патрульной полиции. И блок полиции патрульной и блок полиции общественной безопасности мы объединим. Не будет два разных департамента. Мы думаем, что мы придем к одному общему подразделению - это полиция превенции», - заявил он.

