Патрульную объединят с общественной: в Украине создадут полицию превенции

26 декабря 2017 г. 13:36
Источник: УНИАН
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Объединение патрульной полиции и полиции общественной безопасности планируется до конца 2018 года.
Глава Нацполиции Сергей Князев анонсировал объединение двух полицейских подразделений в полицию превенции.

Об этом Князев сообщил во время годовой итоговой пресс-конференции.

 «Я думаю, что к концу 2018 года мы планируем унифицировать и сделать единым стандарт работы патрульной полиции. И блок полиции патрульной и блок полиции общественной безопасности мы объединим. Не будет два разных департамента. Мы думаем, что мы придем к одному общему подразделению - это полиция превенции», - заявил он.
 

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