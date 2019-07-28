 

ПЦУ впервые провела богослужение ко Дню Крещения Руси

28 июля 2019 г. 11:02
Источник: ТСН

В воскресенье, 28 июля, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний провел первое богослужение по случаю Дня Крещения Руси в Софийском соборе.

Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

"В День великого праздника равноапостольного князя Владимира, мы отмечаем День крещения Украины-Руси. 1031 год назад мы духовно объединились в православной вере. Сегодня же радостно празднуем в единой семье поместной Православной Церкви Украины. Спасибо Господу за Его великое милосердие и любовь", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, в богослужении также принял участие глава делегации Константинопольского патриархата в Украине митрополит Галський Эммануил. На божественную литургию собрались тысячи людей.

Кроме богослужения в ПЦУ запланировали крестный ход Софийской площади к памятнику князю Владимиру Великому на Владимирской горке. Торжественную процессию возглавит митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. 

 

 

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