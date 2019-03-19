Печальная статистика ВОЗ: украинцы умирают из-за плохого питания

Украина заняла первое место в печальном рейтинге Европы. Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты исследования, которые показали: неправильное питание приводит к заболеваниям сердечнососудистых болезней. А это и есть первая причина смертности.

В частности, наш показатель является самым высоким среди европейских стран. Четыре смерти из десяти – из-за неправильного питания. Горожане говорят, что только с возрастом признали важность пищи, получив в подарок "букет" болезней, и пересмотрели свои привычки.

Роман Авбоян

Оно с возрастом надо уже на диету. Чего больше любил в молодости, в детстве – сейчас уже надо это всё сокращать. Жареного меньше, больше вареного.

Лариса Охрименко, пенсионерка

Возраст пришел, пора уже переходить на более щадящую диету.

Людмила, пенсионерка

Ну как, питаемся по возможности, на что денег хватает.

Врач Татьяна Коноваленко констатирует: заболевания сердца возникают из-за неправильного питания, лишнего весса, малоподвижного образа жизни, курения и злоупотребления алкоголем. В сумме эти факторы являются взрывной смесью, что годами разрушает здоровье человека.

Чаще всего сердечно-сосудистые заболевания возникают из-за неправильного питания и избыточной массы тела. При первых симптомах возникновения либо дискомфорта в грудной клетке, либо головной боли, повышения давления нужно обращаться, прежде всего, к терапевту, который проведет обследование, посмотрит, опросит и скажет, есть ли причины волноваться, и нужно ли что-то делать дальше.

Питание украинцев – это много жареной, жирной пищи, а также сладостей. Сахар является самым большим злом, говорят специалисты, – он вызывает избыточные выбросы инсулина, что может привести к сахарному диабету, который также вызывает и пороки сердца. Со временем организм уже не может справиться самостоятельно, и человек постоянно хочет есть. Без лекарств он не сможет справиться с аппетитом.

Татьяна Ефименко, врач-эндокринолог

Избыток скрытого сахара, который регулярно просто стаканами человек всыпает в себя: в сладких напитках, чай, кофе, сладкие йогурты, безумное количество выпечки, тортов. Всё это стимулирует постоянный избыток инсулина нашей поджелудочной железой. В ответ на это организм не может постоянно уравновешивать все эти пики выброса инсулина.

Специалисты советуют употреблять много овощей, фруктов, бобовых, зелени и нежирного мяса. Меньше – жареного и сладостей. Желательно мысленно разделить тарелку на четыре части: две половины тарелки – это салат, тушеные или сырые овощи. Четверть тарелки – это крупы и мясо.

Сергей Гвоздицкий, специалист по питанию

Главное - нужно понимать, что вредит не сам продукт, а концентрация продукта. То есть если это в небольшом количестве, жирное и острое – ничего страшного не случится. Конечно же, когда эта концентрация повышается, и соответственно появляются различные заболевания.

Это все поможет предупредить пороки сердечнососудистой системы и сделать жизнь длиннее и активнее.