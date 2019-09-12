Педагог из Одесской области попал в сепаратистский скандал (видео)

Учителя трудового обучения Граденицкой школы в Одесской области Николая Ласницу уволили за то, что он в запрещенной в Украине соцсети высказывался в поддержку России.

Об этом на Facebook-странице сообщил общественный активист Демьян Ганул.

"Учитель в запрещенной социальной сети постил сообщения антиукраинского характера. Начиная с главаря "ДНР" Захарченко и заканчивая тем, что Одесса – это Россия, в сопровождении запрещенной георгиевской ленты... Учителя уволили из школы, ведь недопустимо, чтобы человек с такими взглядами работал в сфере образования", – говорится в его сообщении.

Также активист обнародовал видео, в котором учитель утверждает, что он поддерживает Украину. "Я ничему этому плохому детей не учу", – уверяет педагог.

Напомним, ранее в сепаратистский скандал попал преподаватель Харьковского института танковых войск, полковник запаса Геннадий Бондарев.