 

Педагог из Одесской области попал в сепаратистский скандал (видео)

12 сентября 2019 г. 13:15
Источник: УНИАН
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Учителя трудового обучения Граденицкой школы в Одесской области Николая Ласницу уволили за то, что он в запрещенной в Украине соцсети высказывался в поддержку России.

Об этом на Facebook-странице сообщил общественный активист Демьян Ганул. 

"Учитель в запрещенной социальной сети постил сообщения антиукраинского характера. Начиная с главаря "ДНР" Захарченко и заканчивая тем, что Одесса – это Россия, в сопровождении запрещенной георгиевской ленты... Учителя уволили из школы, ведь недопустимо, чтобы человек с такими взглядами работал в сфере образования", – говорится в его сообщении.

Также активист обнародовал видео, в котором учитель утверждает, что он поддерживает Украину. "Я ничему этому плохому детей не учу", – уверяет педагог.

Напомним, ранее в сепаратистский скандал попал преподаватель Харьковского института танковых войск, полковник запаса Геннадий Бондарев.

 

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