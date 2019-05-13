Пенсионеру, который забил жену молотком, грозит тюремный срок

13 мая 2019 г. 11:06
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Прокуратура утвердила обвинение в отношении 68-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве жены  по ч. 1 ст. 115 УК Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обвинительный акт по делу направлен в суд.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в начале марта этого года мужчина, который длительное время конфликтовал с 72-летней женой и злоупотреблял спиртным, после очередной пьянки снова поссорился с женщиной. 

Чтобы доказать свое превосходство силой, злоумышленник схватил молоток и более 10 раз ударил им жену по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась. 

Поняв, что натворил, мужчина обратился за помощью к соседям, которые вызвали «скорую» и полицию. 

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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