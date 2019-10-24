Пенсионеры на Змиевщине хранили кукурузу в сундуке Louis Vuitton

В 50 километрах от Харькова раскинулось живописное село Мохнач. В нем вот в этом небольшом домике проживает чета пенсионеров Сохранич. Жене Александра бабушке Александре - 75, а ее муж вскоре будет праздновать восьмидесятилетие. Имеют детей, внуков, а с недавних пор - еще и правнуков. Как в каждом селе держат хозяйство и обрабатывают 25 соток огорода.

Два десятка кур кормят кукурузой ее у супругов много, хранят везде, главное, чтобы сухо было - в ведрах или же в выварке.

– Бачте.

Ведра и выварки — это обычное дело. А вот, что пенсионеры хранили урожай в раритетном чемодане от Louis Vuitton стоимость которой может достигать чуть ли не миллион долларов говорят и не догадывались.

– Так це у вас, кажуть, сундук той був? – Да, нам його подарили.

Отак открываю - а там отак кукурузы засыпано.

Заморский раритет уже более недели является экспонатом в частном музее этнографии.

Ориентировочно его производство 1880 год. Самая главная маркировка шла на замке. Вот тут видим надписи Лондон, Париж, у них там было две фабрики, одна в Париже, одна в Лондоне. Тут есть второй еще вот серийный номер.

Музей-усадьба открылся недавно поисковиками-энтузиастами в селе Артюховка. Все выставленные экспонаты - они нашли во время экспедиций по Слобожанщине.

Дмитрий Ляшенко, нач. поисковой экспедиции «Регионального музея этнографии Слобожанщины»

Есть еще поисковики, это черные археологи, которые все это находят и на аукционах продают. Мы чуть-чуть другие, мы не продаем, а снабжаем наш музей.

Патефон у нас был на фронте в 43 году нам подарили его в музей. Он у нас работает даже.

Вот это немецкая шпага 1936 года, ней, что самое интересное, бегали тоже кукурузу по полям били. Ориентировочная стоимость - 2 тыс. евро, наверное.

Сундук от заморского дома моды Louis Vuitton, исследователи говорят, забрали у супругов чуть ли не даром. С тех пор им поступает немало предложений продать раритетную вещь, впрочем, какие суммы предлагают, исследователи - категорически не разглашают.

История умалчивает. Не, ну предлагали, но он не продается.

У этнографов есть две версии как этот дорогущий сундук мог оказаться в Харьковской области. Первая связана с тем, что в 1888 году неподалеку произошла железнодорожная катастрофа с участием царского поезда. Вторая отсылает к событиям Второй мировой: когда немцы отступали могли просто оставить сундук.

Максим Булах, директор «Регионального музея этнографии Слобожанщины»

Этот сундук мог позволить себе тока богатый человек, и не в одном экземпляре. ну, как и сегодня, если вы зайдете в магазин Louis Vuitton, там маленькая такая шкатулочка 20 тыс. грн стоит.

Дмитрий Ляшенко, нач. поисковой экспедиции «Регионального музея этнографии Слобожанщины»

Еще есть версия, что в селе Мохначе, когда там были немцы в 43 году, немцы уходили и оставили этот сундук со своими вещами. это более такая правдивая версия.

Именно в этом месте были ожесточенные боевые действия, подтверждает дедушка Александр, он тоже связывает находку со Второй мировой, а сундук говорит мужчина им отдала его тетя, потому что собиралась выбросить ее на помойку.

Та, грю, давай! Кукурузу сипать буду! Значить, получився с войны. Мого брата двоюродного мати десь була. Чи в Росії, чи х*р йо зна, і привезла сюди, короче, в Харков привезла.

Дорогущяя вещь стояла у дедушки с бабушкой вот в этой летней кухне много лет.

– Оту кукурузу ми хранили. А так.. Ну ми ж не понімали, шо воно таке... как... і вже й миші його там проїли трохи. Було. - Більше в вас нічого такого фірмового раритетного нема? – Ну ви знали, що то дорогезна річ? - Нічо я знала! Мої внуки приїжджали, дівчата - «оооо! Це ж...» якусь фірму називала німецьку чи яке воно…

Именно из этих сундуков говорят специалисты и началась история культового бренда. А с тех пор, как сундук от Louis Vuitton переехал из летней кухни в музей, кукурузу для своих кур супруги хранят в металлической выварке.