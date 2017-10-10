Пенсионная реформа. Кого коснутся изменения и чего ждать украинцам

Почти всю свою жизнь - 45 лет Александр проработал на заводе. На пенсию вышел по инвалидности. На нынешнюю реформу очень надеется. Не уверен, что сможет получить больше. Нынешняя пенсия мужчины - 1300 гривен.

Александр, пенсионер:

Я обратился, был на пенсии по инвалидности с 92 года. Обратился в Пенсионный фонд пересчитать мне по старости, а мне сказали, что у меня не хватает 5 месяцев стажа.

Поднять пенсию нынешним пенсионерам должны уже в октябре. На пересчет пока ожидают 9 миллионов человек. Сделан он будет автоматически, в течение нескольких дней, обещают в пенсионном фонде. В среднем выплаты подрастут на 700 гривен. Перечислят их по единому правилу. Минималка при этом достигнет 1452 гривны для тех, у кого достаточно стажа и 1373 - для тех, у кого его не хватает. Это то, что правительство называет осовремениванием пенсий. И в дальнейшем они будет пересматриваться автоматически с учетом инфляции и ростом средней заработной платы. Среди существенных нововведений, которые коснутся не только тех, кто планирует выйти на пенсию в ближайшее время, но и молодежь, - повышение страхового стажа. Со следующего года он вместо 15 лет уже будет составлять 25. В дальнейшем постепенно расти и в 2028-м он составит уже 35 лет. То есть, уйти на пенсию в следующем году смогут те, кто за свои 60 лет уже наработал и оплатил взносов на 25 лет и больше. Когда сможет позволить себе пенсию Наталья Исаенко не знает. За свою жизнь после обучения женщина отработала всего год. И уже 19 лет переходит из одной декретного отпуска в другую.

Наталья Исаенко, мать 8-ми детей:

По стажу я должна была выйти в 50 лет на пенсию. И плюс еще после 5 ребенка у меня будет стаж матери героини. Что будет на нынешний момент, я не представляю.

Для тех, кто работал недостаточно, или работал на себя и не платил социальных взносов, законодатели оставили страховой стаж на уровне 15 лет. Выходить на пенсию они смогут с 65 лет по возрасту. Также есть возможность докупить годы - от одного до пяти. Один год будет стоить около 16 тысяч гривен, два - около 25-ти. Среди прочего матерям, имеющим 5 детей, на пенсию можно будет уйти в 50 лет. У Ольги Мухиной стажа, кажется, хватает. В педагогической сфере женщина работает более 30-ти лет. на пенсию может пойти в следующем году. Учитывая, что она доцент педуниверситета, к реформе Ольга могла рассчитывать на значительную пенсию.

Ольга Мухина, доцент педагогического университета им. Г.С. Сковороди:

Вот мои коллеги, они все, к примеру, на пенсии специальной, научной. В свое время они приличную пенсию заработали. То сейчас же специальные пенсии отменили, кроме как, я слышала военнослужащим и милиции. То все наши пенсии, я так понимаю, будут минимальными.

Действительно, со следующего года кроме научных работников, без спецпенсий останутся депутаты, прокуроры, госслужащие, работники дипломатической службы. А вот относительно размера собственной пенсии лучше обращаться к специалистам Пенсионного фонда. Зато экономисты уже подчеркивают - нынешняя реформа решит пока только вопрос дефицита этого учреждения. В 2017-м речь идет о 141 и 3 млрд гривен. Что же до возможности украинцам самостоятельно накопить себе на старость, механизма в документе нынешней реформы не прописано.