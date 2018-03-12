Перебои с водой в центре города и отключение газа на Салтовке: с какими коммунальными проблемами столкнулись харьковчане на праздничных выходных

12 марта 2018 г. 19:41
Автор: Лариса Говина
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Без централизованного водоснабжения во время праздничных выходных остались жители сразу нескольких домов по улице Свободы в центре города. Харьковчане рассказывают, неожиданное отключение добавило множество неудобств, особенно детям с меленькими детьми – краны потребителей были «сухими» в течение трех дней.

Анатолий:

Подвозили воду, брали, кто с родников... Ну, в общем, выкрутились. - А звонили, узнавали что это было? Авария или что? - Да, был сильный порыв, по-моему, здесь по улице Свободы, выше в сторону Артема.

В пресс-службе КП «Харьковводоканал» сообщили, что водоснабжение было нарушено из-за скрытой течи по адресу – улица Свободы, 19, поэтому коммунальщики выполняли работы по замене аварийного участка трубопровода. Водоснабжение удалось нормализовать уже вечером 10 марта, говорят в «водоканале». Тем временем, пока жители центра города на выходных жаловались на отсутствие воды, на Салтовке – харьковчане, которые живут во многоэтажках по улице Бучмы остались без газа.

 

Тамара, жительница дома по ул. Бучмы:

 

Они нам позвонили. Сказали, что не будет газа, не включайте пока, дочка пришла мне сказала, вот так мы пережили это время.

 

Валентина, жительница дома по ул. Бучмы:

 

У нас где-то вчера 4 часа не было газа где-то, до 4 часов не было газа, у меня дед лежит с инсультом, я вообще в ужасе была.

 

В приемной «Харьковгоргаза» за ответом о том, что стало причиной отключения газа на Салтовке отправили в пресс-службу, но в течение дня телефон пресс-секретаря компании, указанный на официальном сайте, не отвечал. Коммунальные проблемы, которые возникают в разных уголках города и их решение, стали чуть  ли не главной темой обсуждений в Харькове за последний месяц , в частности в конце февраля и в начале марта без теплоснабжения остались сотни многоэтажек, больницы, школы и детские садики из-за многочисленных порывов на теплосетях.

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