Переход на "зимнее" время: для чего он нужен и как его "пережить"

В ночь на 27 октября Украина перейдет на зимнее время.

В 4:00 в воскресенье украинцам нужно будет перевести часы на один час назад. Поэтому, как говорят в народе, «будем спать утром на час больше».

Практику перевода часов зимой и летом впервые опробовали в Великобритании в 1908 году. Главной мотивацией была экономия и стремление к более рациональному использованию электроэнергии.

В Советском союзе перевод часов ввели только в 1981 году. Украина после провозглашения независимости не стала менять эту уже устоявшуюся традицию, хотя в 2011 году в Верховной Раде были попытки ее отменить после аналогичного решения в России.

Сейчас в мире более 110 стран переводят стрелки часов на "летнее" и "зимнее" время. Однако это количество может существенно уменьшиться, ведь в Европейском союзе решили отказаться от обязательного перевода часов с 2021 года, поскольку экономия электроэнергии оказалась незначительной, а врачи указывают на негативное влияние на здоровье людей.

Вслед за отказом ряда стран Европейского союза, Украина может прекратить эти переходы на «летнее» и «зимнее» время, так как Киев настроен на синхронизацию с ЕС.

По словам врачей, переход на «зимнее» время не несет такого вреда здоровью, как переход на «летнее», однако в любом случае человеческому организму нужно несколько недель на перестройку на новый график. Поэтому для минимизации негативного влияния или его избежания нужно придерживаться следующих рекомендаций экспертов:

- За несколько дней до перевода часов следует отказаться от серьезных физических и психологических нагрузок и побольше отдыхать, желательно на свежем воздухе;

- за неделю до перехода на «зимнее» время нужно попробовать засыпать на 15 минут раньше, чем обычно, и перестать пользоваться гаджетами перед сном. Спальню вечером желательно проветривать;

- стоит также отказаться от употребления алкоголя, жирной пищи и увеличить количество воды в своем рационе.

Таким образом, просто придерживайтесь этих нескольких простых правил, и ваш организм от перевода часов не пострадает.

