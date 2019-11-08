Переименование проспекта в Харькове: акция под стенами админсуда переросла в перформанс

Сегодня, 8 ноября, под стенами второго апелляционного административного суда партия «Демократический Топор» проводит акцию «Что, опять о Жукове?».

Акция посвящена судебному заседанию по поводу переименования проспекта имени Григоренко в проспект имени Жукова.

Пикет около суда перешел в перформанс.

Представители партии поставили на табурет переодетого «Жукова», который призывал разогнать горсовет и сформировать заградительный отряд.

А против них, как видно на фото, вышли представители союза советских офицеров.

Как сообщалось, в акции примут участие как сторонники «Демократической Топоры», так и члены других организаций, а также неравнодушные харьковчане. На акцию пришли представители «Свободы», «Нацкорпуса», а также харьковчане.

Харьков чтит настоящих героев, а не мясников.

Напомним, проспект имени Жукова был переименован в проспект имени Григоренко в соответствии с законом о декоммунизации.

19-го июня 2019-му года Харьковский горсовет проголосовал за обратное переименование проспекта. С соответствующей инициативой выступил мэр Харькова Геннадий Кернес.

На это решение была подана апелляция, и уже 5 сентября окружной админсуд признал решение горсовета незаконным. Но горсовет 21 октября направил апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного админсуда. Рассмотрение апелляции назначено на сегодня, восьмое ноября.