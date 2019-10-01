Переименование проспекта Григоренко суд признал незаконным. Что покажет сессия горсовета

Вот уже полгода ситуация вокруг проспекта на Новых Домах напоминает перетягивание каната. О том, что бывший проспект Жукова переименован в честь советского диссидента Григоренко, мэр Харькова вспомнил весной, накануне кампании по внеочередным парламентским выборам, на которые Геннадий Кернес решает идти сначала со своей партией, а затем - с Оппозиционным блоком.

Потенциальный электорат воспринял на ура идею возвращения проспекту старого названия. В мае на сайте горсовета зарегистрировали соответствующую петицию, которую анонсировал сам Кернес.

В социальных сетях сразу начали появляться сообщения о том, что бюджетников заставляют подписываться под инициативой, и менее чем за двое суток петиция набрала необходимое количество голосов и стала первой инициативой, которую вынесли на сессионное рассмотрение за все время существования института электронных петиций.

Топонимическая комиссия неожиданно "вспомнила", что Жуков, по их мнению, к декоммунизации отношения не имеет, и управляемое большинство поддержало Кернеса, проголосовав за возвращение имени Жукова проспекту, несмотря на протесты горожан под окнами горсовета и в сессионном зале.

После этого активные харьковчане объединились и обратились к Фемиде, и в сентябре административный суд принял решение о том, что решение городского совета о возвращении проспекту имени Жукова незаконно.

Однако, несмотря на то, что в иске говорилось о том, что депутаты нарушили три закона - о декоммунизации, о переименовании улиц и о доступе к публичной информации, - именно последний пункт, о том, что проект решения о возвращении названия не был обнародован накануне, и стал одним из аргументов для признания решения депутатов незаконным.

Поэтому вместо апелляции в мэрии решили пойти другим, уже проверенным путем, и снова принять решение о возвращении имени Жукова, но уже с соблюдением всех процессуальных норм, а именно: публикацией проекта заранее.

Игорь Черняк, депутат горсовета, юрист

Це рішення, як й дії взагалі Харківської міської ради, є фактично юридично нікчемними, так как є просто спробою чиновників Харківської міської ради є спробою не виконувати рішення суду. Так як суд визнав незаконним перейменування зворотнє «проспект Жукова», вихід - прийняти нове рішення. Такі історії вже приймались під час подорожчення тарифів на метро, й в цю саму гру продовжує грати міськарада у Харкові. Ніхто не відреагував на історію з метрополітеном, кримінальни справи були закриті, ніхто не поніс відповідальність, й така банальна «гра в наперстки» продовжується з боку Кернеса.

Сейчас на проспекте Григоренко есть таблички с его именем - их вывесили активисты после вынесения решения суда, и которые пока не снимают коммунальщики. Но уже через две недели, когда подконтрольное большинство, скорее всего, проголосует за новый проект, таблички с именем Жукова снова откроют, а в Харькове начнется новый круг идеологического противостояния.