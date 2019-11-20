Переименование проспекта в Харькове: в горсовете проведут онлайн-голосование

Харьковский горсовет решил провести общественные слушания по вопросу присвоения имени Маршала Жукова путем переименования проспекта Петра Григоренко в Харькове путем голосования онлайн.

Соответствующее объявление об этом было опубликовано на сайте горсовета.

Как указывается, формой этого общественного обсуждения является электронная консультация на официальном сайте Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета.

«Необходимость общественного обсуждения этого вопроса обусловлена ​​поступлением в Харьковский городской совет предложений от ветеранских организаций города Харькова по возврату исторического названия проспекта в городе Харькове имени Маршала Жукова и с целью привлечения представителей общественности к рассмотрению данного вопроса, во исполнение требований Закона Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий », постановления Кабинета Министров в Украине от 24.12.2012 № 989 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения при рассмотрении вопросов о присвоении юридическим лицам и объектам права собственности, которые за ними закреплены, объектам права собственности, которые принадлежат физическим лицам, имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий», - сказано в тексте объявления.

Как отмечается, предложения о присвоении проспекту Петра Григоренко имени Маршала Жукова были внесены ветеранскими организациями Харькова.

Обсуждение данного вопроса представлено в виде голосования на сайте горсовета, также указана ссылка.

Также указывается, что отчет по результатам общественного обсуждения и обобщенные предложения (замечания), полученные в ходе проведения общественного обсуждения, будут обнародованы не позднее 01.01.2020 на официальном сайте Харьковского городского совета.

Ответственной за проведение общественного обсуждения назначена заммэра города Татьяна Чечетова-Терашвили.