Переименование проспекта в Харькове: Верховный суд открыл производство по кассационной жалобе горсовета

Кассационный административный суд Верховного суда открыл производство по жалобе Харьковского горсовета о переименовании проспекта маршала Жукова на проспект Петра Григоренко. Об этом стало известно из определения суда от 10 декабря, которое было опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Согласно постановлению, суд принял решение направить участникам дела копии постановления вместе с жалобой и приложенными материалами.

По закону стороны должны представить отзыв на кассационную жалобу в течение 10 дней со дня получения копии постановления.

Постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее, 5 сентября, Харьковский окружной административный суд удовлетворил исковые требования ряда граждан и организаций, признав противоправным и отменив решение горсовета о возвращении предыдущего названия (пр. Жукова) проспекта Григоренко.

Харьковский городской совет направил апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного административного суда о признании противоправным и отмене решения о возврате имени Жукова проспекту.

8 ноября суд оставил без удовлетворения апелляцию городского совета по возвращению проспекту имени Жукова.

