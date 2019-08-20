Перекресток Клочковской и Бурсацкого спуска закрыли для движения

Сегодня, 20 августа, с 8:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта на перекрестке улицы Клочковской и Бурсацкого спуска.

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы Клочковской.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет так:

- при движении вниз по спуску Бурсацкому с ул. Рымарской и ул. Университетской:пл. Конституции, пер. Спартаковский, ул. Университетская, спуск Соборный;

- при движении со стороны пл. Сергиевской: Купеческий мост, пл. Благовещенская, ул. Рождественская, ул. Пискуновская, пер. Пискуновский, проезд Рогатинский.