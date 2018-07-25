Перекресток Потери времени. На одной стороне водители ждут больше минуты, на другой - пешеходы едва успевают перебежать

Иван, как и еще несколько десятков водителей ждут, пока красный свет сменится на зеленый, и можно будет ехать дальше.

Такую, будто бы обычную для каждого водителя вещь, отличает время ожидания - 73 секунды. Именно столько не гаснет запрещающий свет на сигнальном фонаре, расположенном рядом с метро Киевская на углу улиц Шевченко и Матюшенко. Зато зеленый длится 25 секунд. Из-за этого в час пик здесь образуются немаленькие пробки.

Иван, водитель

Долговатый. – Доставляет ли вам это как-нибудь дискомфорт? – Ну, конечно, доставляет. Нужно ж ориентироваться по пропускной способности всего перекрестка, я ж не могу так высчитать, сказать. Чтобы машины могли там проехать, там проехать.

Сергей, водитель

Скажите, пожалуйста, светофор долгий или нет? - Долгий. – Что думаете по этому поводу? – Ну, я не знаю, это должны думать те, кто занимаются дорогами…

Действительно, жалуются водители: к регулированию этого участка дороги специалисты департамента инфраструктуры отнеслись нелогично. Часть времени ожидания занимает 30 секунд, отводимое для пешеходов. Впрочем, этого времени оказалось много

Светлана Еченина, корреспондент АТН:

Щоб перетнути цю вулицю, мені знадобилося 10-ть секунд, якщо йти трохи швидше – можна впоратися за вісім, якщо вповільнити крок – знадобиться від 12-ти до 14-ти секунд. Виходячи з того, як довго горить зелене світло – можна це зробити тричі.

Впрочем, как ни странно, больше чем водители, недовольны пешеходы. Люди говорят, что на этой «зебре» времени им более чем достаточно, а вот на соседней - мало. И постоянно задают себе вопрос: почему бы не найти среднее арифметическое между двумя этими сигнальными фонарями

Валентина, местная жительница

Хватает время, чтобы перейти, в принципе. Вот тот вот, хуже там утром, особенно там очень мало времени, когда утром идешь – там плохо. – А сколько там секунд?- Я не знаю, сколько. Я знаю, что зажегся и уже…

Не обошли проблемы и переход, случается водителям раньше. Здесь, спеша, чтобы успеть проскочить на зеленый они гонят так, что почти не замечают пешеходов, жалуются последние

Надежда, пенсионерка

Там вообще стоит «зебра» , но там прут все, и вообще никто не останавливается. Вот чтобы перейти – это вообще мы так идем – вышли и стоим, смотрим. Они прут, прут кто-то останавливается один, потом мы только переходим.

Такая ситуация вызвана строительными работами на перекрестке. И это не чья-то прихоть, говорит директор департамента инфраструктуры Сергей Дульфан

Сергей Дульфан, диретор Департамента инфраструктуры

Это не чье-то желание - конкретного человека, это расчетная величина, которая определяется исходя из максимальной плотности транспортных потоков, которые существуют на данном направлении. Поэтому, эта величина просто высчитывается по математической формуле для того, чтобы максимально оптимизировать проезд транспорта через данное пересечение. Мы можем ее поменять, но это ухудшит ситуацию на данном перекрестке

Циклограмма, что сейчас внедрена на этом перекрестке – временная, добавил чиновник. И заверил, что она используется в соответствии с первым этапам перекрытия движения на перекрестке в рамках его реконструкции. На этом пересечении сейчас проводится сразу несколько работ

Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры

Сегодня вы видите фрагментированные работы по реконструкции трамвайного переезда. Вы видите, на сегодняшний день работы по замене рельсового пути в оба направления - как по улице Веснина, так и по улице Шевченко

Также, добавил мужчина, пока заменяется контактная сеть. Закончить все строительные работы на этом перекрестке планируют до конца сентября.

Впрочем, несмотря на масштабы реконструкции, остается непонятно, изменится ли ситуация со временем ожидания в лучшую сторону.

А пока водители терпеливо ждут, когда загорится долгожданный зеленый.