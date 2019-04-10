Перекресток в центре Харькова перекроют из-за ремонта трамвайного переезда

С 22 часов 12 апреля будет запрещено движение транспорта по ул. Евгения Котляра через перекресток с ул. Благовещенской, при движении в сторону ул. Полтавский Шлях.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда ул. Евгения Котляра - заезд на разворотный круг «Южный вокзал».

Как отмечается, дата завершения строительных работ пока неизвестна.

В период ремонта закрытого участка транспорт будет его объезжать по ул. Малопанасовской, пер. Малопанасовскому, пер. Чеботарскому и ул. Малиновского.

Со схемой объезда можно ознакомиться здесь.

Также сообщается, что в связи с ремонтом переезда на время строительных работ изменят маршрут ряд автобусов:

при движении в сторону ст. м. «Холодная гора»:

- №11э, 254э, 282э, 302э, 303э: ул. Евгения Котляра (Южный вокзал) - ул. Славянская - ул. Малиновского - ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;

при движении в сторону Центрального рынка:

- №221э, 246, 278э: ул. Евгения Котляра (Южный вокзал) - ул. Славянская - ул. Малиновского - ул. Благовещенская и далее по маршруту;

- высадка и посадка пассажиров автобусов будет осуществляться на остановке «Привокзальная площадь».

Также с 22:00 12 апреля и до завершения работ будет запрещено движение трамваев по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Большой Панасовской. Трамваи изменят маршруты следующим образом:

- трамваи № 1 и 7 - не ходят;

- трамвай №6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;

- трамвай №12: Лесопарк - Белгородское шоссе - ул. Сумская – пл. Первого Мая - ул. Мироносицкая - ул. Маяковского - ул. Тринклера - пр. Независимости - спуск Клочковский - ул. Клочковская - пер. Рогатинский - пер. Лосевский - ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка»;

- трамвай №20: пр. Победы - ул. Клочковская - пер. Рогатинский - пер. Лосевский - ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка».

Со схемой организации дорожного движения в районе реконструкции трамвайного переезда можно ознакомиться здесь.