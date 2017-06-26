Перекрыть кровотечение и быстро эвакуировать из-под обстрела: под Харьковом прошли учения бойцов теробороны

В засаду отряд теробороны попал около одиннадцати утра. В результате перестрелки был ранен в ногу один из бойцов. Кровотечение он смог остановить самостоятельно, а вот вытаскивать его из-под огня противника принялись его побратимы. Легенду солдаты отработали без потерь. И хотя вместо настоящих гранат их противник использовал питарды, а звуки боя воспроизводил магнитофон, адреналина участникам хватало. Первой отработкой бойцы довольны, командир обещает "разбор полетов".

Степан, командир сводного взвода:

Не хватило слаженного подразделения, просто некоторые люди пришли первый раз и еще не очень сработались.

Практиковаться в тактической медицине собралось около полусотни людей. В обычной жизни они - предприниматели, преподаватели, рабочие. А тут бойцы территориальной обороны. Их организация - говорит спикер харьковского подразделения Украинского легиона Александр Горбатенко - для тех, кто официально к службе не пригоден.

Александр Горбатенко, спикер харьковского подразделения "Украинского легиона":

К сожалению, есть пробелы в законодательстве и некоторые люди, которые хотят, которые патриоты, хотят защищать свой город, свою страну, они по закону не могут записываться в эти подразделения, так как там могут быть только годные к строевой службе.

Лариса умело управляется с жгутом. Кровотечение перекрывает даже в условиях бешеных разворотов "БТРа".

Участие в военных учениях девушка принимает впервые в жизни. Сегодня ожидала курса молодого бойца, но сразу же прошла почти боевое крещение.

Лариса, участник учений:

Ногу я не відчувала, я вижила, ногу зберегла. Сподіваюсь, що ніколи не доведеться, але в якихось складних умовах я зможу впоратися з цією задачею.

Самые большие потери на поле боя, говорит инструктор по тактической медицине Валентина, происходят как раз в результате отсутсвия навыков вовремя и результативно остановить кровотечение.

Ти знаєш як зав’язати? Давай есмарх. Дивись. Якщо ти розтягуєшся, в тебе може прилетіти. Ось так взяв, лежиш - звідси. - Ага зрозумів.

Тактической медицине Валентина с позывным Карбон посвятила последние три года. За это время девушка успела поработать и с боевыми частями в Луганской области. У каждого бойца - свои ошибки, отмечает инструктор. Исправит их только практика.

Валентина "Карбон", инструктор по тактической медицине Украинского легиона:

Наше завдання - стабілізувати пораненого, зробити так, щоб він ось тут не вмер і доставити його безпосередньо до медпрацівників.

Бойцов теробороны организаторы планируют обучить всем навыкам, которые нужны в условиях вторжения и ведения партизанской войны. На последующих учениях будут отрабатывать боевое слаживание, тактику, и минирование.