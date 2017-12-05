Перекрытая дорога в ответ на повышение арендной платы. Харьковские предприниматели устроили акцию протеста

Два часа дня. Напротив Центрального рынка собрались десятки автомобилей, водители нервничают, сигналят и ругаются. Между тем на пешеходном переходе около сорока человек, постоянно ходят по пешеходному переходу. Это негодующие предприниматели с рынка, которым сообщили об очередном повышении арендной платы. Они жалуются, что торговли сейчас вообще никакой, а тут еще известие о росте аренды торгового места.

Людмила, продавец одежды

Платила 1285 гривен в последний раз. Меня эта сумма вполне ненормально устраивает. Больше это тяжело для рынка. Нет сейчас той торговли. Не идут люди так одеваться, понимаете

Сейчас, добавляет коллега Людмилы Геннадий, предприниматели и так еле концы с концами сводят. Ведь арендная плата составляет 320 гривен за квадратный метр площади, а новое ее повышение окончательно подорвет всю индивидуальную экономику частных предпринимателей, здесь торгуют.

Геннадий Мудрик, продавец текстиля

Есть бокс 4 метра, 8 и 12, исходя из расчета 320 гривен квадратный метр, такая оплата вот. Мы просим изыскать возможность поднять цену хотя бы на 10% сейчас, а дальше весной мы посмотрим. 25% на зимние месяца это не приемлимо00,25 Мы не сможем это финансово вытащить.

А вот дорогу перекрыли, чтобы сразу привлечь внимание общества к своей проблеме и продемонстрировать серьезность намерений, говорят предприниматели. Впрочем, автомобилисты их упорство не оценили.

Я тебе что администрация? Я обычный человек, дай мне проехать! Дай проехать!

Я еду домой, мне надо домой срочно. Мне ваши простесты. Решайте какими-то другими методами. Ну, зачем это все!?

Активисты готовят документ - заявление, под которым подписались десятки предпринимателей, а потом вся толпа направляется к администрации рынка. Но здесь своя правда о новой арендной плате. Людям объясняют, все тарифы, которые платит рынок, уже несколько раз повышали. К тому же, отмечает директор Юрий Медведев, в следующем году будет повышение зарплаты, а в штате центрального рынка на сегодняшний день более двухсот сотрудников.

Юрий Медведев, директор ООО "Харьковский центральный рынок"

Вы знаете, на сколько выросли тарифы, аренда. Вы знаете прекрасно, что минимальная зарплата будет 3700, а вчера было объявлено, что она будет 4100 в январе следующего года. Я не виноват, что людям не платят зарплаты, что жизненный уровень населения. Извините, пожалуйста, вы платите за квартиры, вы платите налоги.

А еще рекомендует записаться на личный прием, чтобы он смог принять заявления и рассмотреть возможность индивидуальной скидки каждому предпринимателю, который нуждается в ней. И торговцы говорят, если руководство рынка не пойдет на встречу продолжат выходить на пикеты и подобные акции, в том числе перекрывать автодороги.