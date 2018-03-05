Перемирие на Донбассе продлилось один час

05 марта 2018 г. 13:04
Источник: Левый берег
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Российско-оккупационные войска фактически сразу же сорвали перемирие, которое вступило в силу с полуночи 5 марта, сообщает штаб АТО.

"Уже в час ночи враг нарушил договоренности Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня. Так, в районе населенного пункта Счастье противник в течение полутора часов вел огонь в сторону наших позиций из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на рассвете минометы калибра 82-мм враг применил по защитникам Троицкого", - сообщает штаб АТО.

По состоянию на 08.00 5 марта зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

По предварительной информации, в результате вражеского огня никто из украинских военных не пострадал.

Подразделения сил АТО огонь в ответ не открывали, соблюдая условия перемирия, но готовы к применению оружия в случае угрозы жизни и здоровью гражданским и военным.

Напомним, предыдущее, так называемое рождественское, перемирие было объявлено с 23 декабря.

 

 

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