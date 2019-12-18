Перепалки депутатов и распределение бюджета. Как прошла последняя в 2019 сессия харьковского горсовета

Последнее в этом году пленарное заседание городского совета началось с минуты молчания в память о погибшем в Донбассе нацгвардейце - харьковчанине Сергее Михальчуке.

Впоследствии на сессии депутаты выделили около 2 миллионов гривен на установку памятников военным и ремонт мемориалов. Это касается и погибших во время Второй мировой, и павших на Востоке в последние годы.

Повестку дня рассматривали практически в турборежиме. Более 100 вопросов за два с небольшим часа.

Народные избранники распределили государственные субвенции, поступившие в бюджет города, согласовали сметы городских программ на следующий год и озвучили расходы на различные сферы.

Вопрос у оппозиционных депутатов вызвало очередное выделение средств на парк Горького - на этот раз 178 миллионов гривен. Финансовую поддержку это коммунальное предприятие получает регулярно, подчеркивает Игорь Черняк, и как расходуются средства - для большинства жителей Харькова - загадка.

Игорь Черняк, депутат городского совета

Якщо ми дивимося ті статистичні показники, що розміщені на сайті, то тут ще цікавіша ситуація. За перші півроку 2019-го прибуток парку Горького склав 32 тисячі гривень. Ну, вибачте, прибуток міського парку на рівні кіоску, який шаурму продає десь біля підземного переходу. Але це добрий показник, тому що 2017 рік - збитки 16 мільйонів. 2016 рік - прибуток 2 тисячі гривень.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Будь ласка, депутати, які хочуть, пускай ідуть до парку, до дирекції парку. І в установленом законом порядку, як депутатська діяльність, вислухають всі, зададуть питання. І ви всё поймете.

Активно обсуждали городские депутаты также коммунальные проблемы, точнее, затраты на ремонт и реконструкцию тепловых сетей. Особенно по сравнению с финансированием культурно-развлекательных проектов.

В оппозиции говорят - только сегодня без горячей воды почти 200 домов в Шевченковском районе. И общая ситуация с коммуникациями в Харькове - катастрофическая.

Наталья Коваленко, депутат городского совета

На обеспечение деятельности тепловых сетей на этот год у нас выделено всего лишь 58 миллионов гривен. Игорь говорил, что на парк Горького у нас 178 выделено. Это в 3 раза больше, чем на содержание всех тепловых сетей города. Между тем, проблема является очень острой. Это понимают все, мы это обсуждали на прошлой сессии. И вопрос такой: когда мы, наконец-то, займемся комплексно тепловыми сетями и выработаем стратегию по их реконструкции?

Алексей Богач, директор Департамента коммунального хозяйства

Що стосується фінансової підтримки для тепловіх сетей, то це не є питання, тому що на кожній сесії ми збільшуємо цю цифру. А щодо праці з тепловими сетями - ми будемо проводити реконструкцію в наступному році в більшому обсязі.

Игорь Черняк, депутат городского совета

В минулому році пан Кернес обіцяв, що якщо не буде до нового року води, «потєрять» Андрєєва. ми бачимо, що проблема залишається в цьому році. Перше: чи буде вода до нового року, чи не буде? Друге: а чи не час «тєряти» Андрєєва?

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Що буде з гарячою водою на новий рік, чи буде вона у всіх: я желаю, щоб була у всіх . І требую - це то, шо стосується Андрєєва, я вам обіцяю. Не звільнення його, а встречі, відповіді на всі питання. А потім будєм решать.

Более 20 миллионов гривен из городского бюджета пойдут на завершение работ по прокладке новой дороги между улицами Рымарской и Клочковской, а также на расчет с подрядчиками.

Увеличили сумму и на реконструкцию сквера на площади Свободы. Теперь она достигла 93 миллионов. Но она тоже может быть не окончательной, отметили в профильном департаменте.

Владимир Чумаков, директор Департамента строительства и дорожного хозяйства

Что касается сквера, то это приблизительно окончательная цифра, почему приблизительная, потому что могут меняться показатели, цены, эта сумма получилась в результате проекта. Проектанты рассчитали, и вот сумма приблизительно такая. Она может в следующем году поменяться. Зарплата поменяется или еще что-то.

Кроме того, на сессии депутаты выделили средства на установку 28 новых светофоров, в частности, на улицах Леся Сердюка, Роганской и Библика.