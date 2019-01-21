Переработка «новогодних красавиц». Какова судьба елок, выброшенных после праздников?

21 января 2019 г. 18:58
Автор: Светлана Еченина
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Рабочий день Юрия начинается в семь часов. Водитель КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» ежедневно загружает свою машину примерно пять раз. Половина мусора пока - это елки, их выбрасывают очень много, говорит мужчина.

Юрий, водитель

Сейчас елок очень много. Ну, половину уже вывезли, наверное. Ну, половинку осталось, и вывезем все. Да выбрасывать уже второго числа начали, мы начали работать и уже начали  елки выносить. Первые две елки я увидел второго числа

Свозим елки с районов сюда, здесь перерабатывают, и увозим в парк Фельдмана на подстилки, на корм животным. 

В городе работают три пункта по утилизации елок. В частности, в сборе, вывозе и переработке новогодних красавиц задействовано 47 единиц техники.

По словам директора КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Фазиля Аббасова, после праздников коммунальщики уже собрали около 8 тысяч елочек

Фазиль Аббасов, дир. КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»

Ежегодно мы убираем после праздников около 50-ти тысяч елок. Из этого большого количества где-то в районе 40-50 процентов мы отдаем зоопаркам – они с удовольствием забирают для травоядных животных, которые едят его с удовольствием

Кроме того, отметил Аббасов, по статистике ежегодно количество выброшенных елок уменьшается примерно на четверть.

Работы по утилизации будут проводиться еще две недели, добавили в мэрии. И попросили харьковчан оставлять елки на площадках для сбора отходов и обматывать деревца веревкой или полиэтиленом, чтобы с ними удобнее было работать.

 

Видео: 

Переработка «новогодних красавиц». Какова судьба елок, выброшенных после праздников? - 21.01.2019

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