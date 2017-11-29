Переселенцы назвали основной проблемой оплату аренды и комуслуг

В Украине самыми актуальными для вынужденных переселенцев являются оплата аренды жилья (22%), оплата жилищно-коммунальных услуг (15%) и жилищные условия (12%), говорится в исследовании Международной организации миграции (МОМ).

Согласно данным исследования, обнародованным в среду в Киеве, 8% опрошенных переселенцев считают самым проблемным для себя отсутствие возможности вернуться на свое постоянное место проживания, 6% - безработицу, по 4% - приостановку социальных выплат и доступ к лекарственным препаратам, 8% - другие вопросы, 20% - ничего из вышеперечисленного, 1% - отказался отвечать.

Результаты исследования свидетельствуют, что 49% переселенцев арендуют квартиру, 6% - дом, 4% - комнату в квартире, 25% - проживают у родственников или принимающих семей, 1% - проживают в коллективных центрах, 3% - общежитиях, 10% - имеют собственное жилье, 2% - другое.

Среди основных источников своих доходов переселенцы называли заработную плату - 58%, пенсию - 38%, государственную поддержку переселенцев - 34%, социальную помощь - 26%, финансовую поддержку со стороны родственников в Украине - 10%, случайные заработки - 9%, гуманитарную помощь - 6%, пенсию по инвалидности - 4%, социальную пенсию - 3%, другие доходы - 4%.

Количество переселенцев, которые назвали госпомощь среди основных источников дохода, в августе по сравнению с июнем уменьшилось на 9%.

13% переселенцев сталкивались с приостановкой социальных выплат, из них только 25% получили официальное предупреждение о приостановке выплат.

Исследование проводилось в августе 2017 года. Всего методом личного интервью было опрошено 1025 внутренне перемещенных лиц в 24 областях Украины и Киеве.