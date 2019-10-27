 

Перестрелка на Клочковской: стало известно о состоянии раненого (видео)

27 октября 2019 г. 10:03
Источник: УНИАН
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40-летний мужчина, который выжил после стрельбы в Харькове, успешно перенес операцию. Его состояние стабильное, угрозы для жизни нет.

"Состояние стабильное, других комментариев мы, к сожалению, предоставить не можем. Жизни на данный момент ничего не угрожает", - рассказал заместитель главного врача Института неотложной хирургии Евгений Доценко. Однако для свидетельств раненый еще слишком слаб, поэтому допросить его следователи не могут.

Напомним, перестрелка в центре Харькова произошла среди бела дня, ее успели заснять очевидцы. Двух мужчин киллер ждал у машины и открыл огонь, они также достали оружие. Все трое получили ранения.

Киллер убегал на внедорожнике, а впоследствии, будучи оцепленным полицией, подорвал себя гранатой.

Двух его жертв забрала «скорая». Один мужчина скончался по дороге в больницу, второй сейчас находится в реанимации под усиленной охраной спецназа.

Полиция имен не называет, но по информации СМИ и соцсетей, убитый - Владимир Борох - свидетель по делу об убийстве депутата Госдумы ФГ Дениса Вороненкова.

Выжил Георгий Исаков - соратник одиозного главаря бойцовского клуба "Оплот" Евгения Жилина. 

Как сообщалось, в пятницу, 25 октября, в Харькове на улице Клочковской возле супермаркета произошла стрельба. По словам очевидцев, до того, как начались разборки, в супермаркете заметили четырех подозрительных мужчин в черной одежде. Предполагают, что именно между ними произошел конфликт, который впоследствии перерос в стрельбу. В ней погиб свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Один из ее участников, который скрылся с места на автомобиле, потом подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в руки полиции. 

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