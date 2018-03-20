Перспективы работы IT-шником и современное образования в отечественных вузах. Для школьников организовали интерактивную встречу

Ученица 27 харьковского лицея - пятнадцати летняя Таня Ракова мечтает стать директором крупной IT- компании.

Таня Ракова, участник встречи MeetUP

Я на самом деле задумываюсь, куда поступать, и я решила сюда прийти, чтобы разобраться, куда идти, что выбирать, потому что для меня это очень важно и нужно определяться. - Чому саме IT? - Потому что это очень развивающаяся сфера, это мне интересно. Я люблю работать за компьютером

Её сверстник Богдан Симаков также мероприятие для будущих айтишников, чтобы узнать на сколько современное обучение готова предложить отечественная система образования, ведь собирается работать заграницей.

Богдан Симаков, участник встречи MeetUP

На мой взгляд, IT- самое перспективное направление. Я думаю, что больше всего возможности получить карьерный рост и заработать много денег. - Куди плануєш вступати на навчання? - Вообще планирую в Канаду, но слушаю сейчас и, возможно, даже останусь на 1-2 курса здесь в Харькове учиться.

Специально для таких амбициозных ребят, как Богдан и Таня, руководство кафедры компьютерных технологий политеха внедрили MeetUP встречи. Участники обсуждали ряд тем, в частности, развитие IT технологий и робототехники в мире IT, преимущества компьютерной индустрии. Александр более подробно рассказал о машинном обучении.

Александр Кондуфоров, спикер MeetUP встречи

Ну во-первых, машинное обучение сейчас развивается, и у вас в смартфоне вашем многие приложения используют машинное обучение. Вы знаете про разработки самодвижущихся машин с автопилотом, вы знаете о том, что распознается речь. То, что роботы какие-то развиваются, начинают вас понимать. И вот это все так или иначе работает с использованием машинного обучения.

В отличие от нудных брифингов, трехчасовая программа насыщена интерактивными и логическими заданиями, в которых школьники с удовольствием принимали участие и даже получали поощрительные подарки от партнеров проекта. Кроме того, во время пауз на кофе-брэйки, слушатели имели возможность пообщаться в неформальной обстановке с людьми, которые преуспели в сфере IT.

Леонид Любчик, доктор наук, заведующий кафедрой компьютерной математики и анализа данных НТУ "ХПИ"

Мы проводим несколько необычное мероприятие, и начну я вовсе не с того, что мы хотим всех видеть в качестве абитуриентов, хотя это, конечно, одна из основных целей. Идея была немножечко другая... Мы попытались собрать здесь хороших учеников старших классов, хороших в плане, заинтересованных в будущей серьезной работе и серьезном образовании для того, чтобы дать им, как принято говорить, из первых рук информацию, которая позволила бы им найти правильную мотивацию для своего обучения и в старших классах и выбора будущего места учебы, будущей работы.

К тому же, говорит профессор, уже с третьего курса студенты политеха начинают работать в IT- компаниях, с которыми сотрудничает учебное заведение. И после получения диплома многих новоиспеченных специалистов уже ждут рабочие места. По подсчетам организаторов бесплатная MeetUP встреча собрала около двухсот слушателей, преимущественно школьников